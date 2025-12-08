закрыть
8 декабря 2025, понедельник
Совет ЕС утвердил программу EDIP

  • 8.12.2025, 18:58
Совет ЕС утвердил программу EDIP

Украинский ВПК станет частью европейской оборонной системы.

Совет Европейского Союза в понедельник официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) – инструмент, который в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

EDIP – инструмент, призванный повысить обороноспособность ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности европейской оборонно-технологической промышленной базы. Программа предусматривает 1,5 млрд евро грантов на период 2025-2027 годов.

Из них 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины, направленный на модернизацию и поддержку оборонпрома Украины и содействие его интеграции в более широкую европейскую оборонно-промышленную экосистему.

Европейский парламент официально одобрил EDIP 25 ноября.

Соответствующий регламент по Программе европейской оборонной промышленности будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.

