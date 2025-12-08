Совет ЕС утвердил программу EDIP

Совет ЕС утвердил программу EDIP1
- 8.12.2025, 18:58
Украинский ВПК станет частью европейской оборонной системы.
Совет Европейского Союза в понедельник официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) – инструмент, который в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
EDIP – инструмент, призванный повысить обороноспособность ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности европейской оборонно-технологической промышленной базы. Программа предусматривает 1,5 млрд евро грантов на период 2025-2027 годов.
Из них 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины, направленный на модернизацию и поддержку оборонпрома Украины и содействие его интеграции в более широкую европейскую оборонно-промышленную экосистему.
Европейский парламент официально одобрил EDIP 25 ноября.
Соответствующий регламент по Программе европейской оборонной промышленности будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.