Совет ЕС утвердил программу EDIP 1 8.12.2025, 18:58

Украинский ВПК станет частью европейской оборонной системы.

Совет Европейского Союза в понедельник официально одобрил Программу европейской оборонной промышленности (EDIP) – инструмент, который в частности предусматривает интеграцию оборонной промышленности Украины в оборонно-промышленный комплекс ЕС, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

EDIP – инструмент, призванный повысить обороноспособность ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности европейской оборонно-технологической промышленной базы. Программа предусматривает 1,5 млрд евро грантов на период 2025-2027 годов.

Из них 300 млн евро выделено на специальный Инструмент поддержки Украины, направленный на модернизацию и поддержку оборонпрома Украины и содействие его интеграции в более широкую европейскую оборонно-промышленную экосистему.

Европейский парламент официально одобрил EDIP 25 ноября.

Соответствующий регламент по Программе европейской оборонной промышленности будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном вестнике ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com