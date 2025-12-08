Белорусы столкнулись с очередной «напастью» с наличными в одном из банков 1 8.12.2025, 19:24

Что случилось на этот раз?

Белорус заметил, что терминал «Альфа-Банка» не принимает купюры в 100 рублей при попытке пополнить счет наличными. В финучреждении объяснили, с чем это связано.

- «Альфа», ну камон… Какие в следующий раз будут ограничения? Может, тогда уж не временно, а всегда? — написал белорус в соцсети Threads.

Представитель банка объяснил в комментариях, что некоторые банкоматы, выпущенные западными компаниями, не принимают новые купюры. Это связано с тем, что их производители ушли из Беларуси и прекратили обслуживание своей техники.

— Соответственно, банки не могут настроить валидаторы банкоматов на купюры нового образца. Все новые устройства, которые мы сейчас устанавливаем, таких проблем не имеют, нормально обновляются и принимают новые купюры. Старые банкоматы постепенно будем убирать, но это требует времени, — объяснили в «Альфа-Банке».

Один из комментаторов также отметил, что «почти у всех банков данные купюры не принимаются через терминал».

