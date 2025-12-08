Командующий Нацгвардии рассказал, как иностранцы усиливают оборону Украины 8.12.2025, 19:37

Стало известно, сколько всего в Нацгвардии Украины «до батальона» иностранных военнослужащих.

На стороне Украины в войне с Россией продолжают воевать иностранцы. Они проявляют себя очень неплохо.

Об этом на полях форума Digital Defence Forum заявил командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

«У нас очень неплохо воюют колумбийцы, испаноязычные. То есть, если я командир, испаноязычные колумбийцы выполняют задачи, и мы сейчас нарабатываем практику для того, чтобы два наших, например, два колумбийца, и они идут на задачу. Тогда иностранцы понимают, что их не бросают на убой, в один конец, грубо говоря, потому что рядом есть украинцы. И тогда очень неплохо выполняем задачи на самом деле», - рассказал Пивненко.

Он уточнил, что в рамках Нацгвардии не создают иностранный легион, поскольку для этого, к примеру, нужен испаноязычный командир. Не все подразделения могут найти таких командиров.

«Все бригады Национальной Гвардии могут набирать иностранцев, но у нас преимущественно работает «Азов», это 12-я бригада и 13-я бригада «Хартии», - добавил командующий Нацгвардии.

Также генерал рассказал, что всего в Нацгвардии «до батальона» иностранных военнослужащих (до 800 человек).

Отметим, что белорусские добровольцы с первых дней войны сражаются с российскими оккупантами на стороне Украины.

