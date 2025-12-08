«Лукашенко устроил прощальные гастроли» 2 8.12.2025, 19:54

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Сегодня стало известно, что Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях с надеждой отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Лукашенко - это мешок дерьма в бронежилете».

«Прощальные гастроли престарелого узурпатора-баяниста?»

«Такие известия очень радуют!»

«Доживет ли Лука до первого квартала следующего года? Надеемся, что нет!»

«Желательно, чтоб плешивая мразь сдохла в тюремной камере в луже».

«Придет момент, когда заголовок одной новости вызовет противоречивое чувство радости, смешанное со странным чувством осознания того, что наступил финал предсказуемого узурпаторства и дальше — будущее».

