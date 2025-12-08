«Лукашенко устроил прощальные гастроли»2
Белорусы жестко прошлись по диктатору.
Сегодня стало известно, что Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях с надеждой отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:
«Лукашенко - это мешок дерьма в бронежилете».
«Прощальные гастроли престарелого узурпатора-баяниста?»
«Такие известия очень радуют!»
«Доживет ли Лука до первого квартала следующего года? Надеемся, что нет!»
«Желательно, чтоб плешивая мразь сдохла в тюремной камере в луже».
«Придет момент, когда заголовок одной новости вызовет противоречивое чувство радости, смешанное со странным чувством осознания того, что наступил финал предсказуемого узурпаторства и дальше — будущее».