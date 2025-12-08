закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко устроил прощальные гастроли»

2
  • 8.12.2025, 19:54
  • 2,540
«Лукашенко устроил прощальные гастроли»

Белорусы жестко прошлись по диктатору.

Сегодня стало известно, что Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях с надеждой отреагировали на новость об этом. Приводим некоторые из них:

«Лукашенко - это мешок дерьма в бронежилете».

«Прощальные гастроли престарелого узурпатора-баяниста?»

«Такие известия очень радуют!»

«Доживет ли Лука до первого квартала следующего года? Надеемся, что нет!»

«Желательно, чтоб плешивая мразь сдохла в тюремной камере в луже».

«Придет момент, когда заголовок одной новости вызовет противоречивое чувство радости, смешанное со странным чувством осознания того, что наступил финал предсказуемого узурпаторства и дальше — будущее».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович