Главы МВД стран ЕС ужесточают правила предоставления убежища 8.12.2025, 20:07

Страны ЕС меняют миграционную политику.

Министры внутренних дел Европейского союза намерены еще больше ужесточить правила предоставления убежища в странах-членах ЕС. В понедельник, 8 декабря, они согласовали две меры: пересмотр концепции так называемых безопасных третьих стран и введение общего списка безопасных стран происхождения, сообщает «Немецкая волна».

«Каждый год десятки тысяч людей приезжают в Европу и просят убежища, хотя они прибывают из безопасных стран», - пояснил принятые меры Расмус Стоклунд, глава МВД Дании, председательствующей в настоящий момент в Совете Европы. Новые правила должны обеспечить более быстрое и эффективное рассмотрение дел о предоставлении убежища, подчеркнул он.

Данные согласования предполагают, что в ближайшем будущем страны Евросоюза смогут легче отклонять просьбы о предоставлении убежища людям из безопасных стран, не входящих в состав ЕС. При этом прямая связь между заявителем и его страной происхождения больше не является обязательной, что позволяет создавать так называемые «центры возвращения» в третьих странах. Как следствие, ищущие защиты в ЕС лица смогут быть депортированы даже в страны, в которых прежде никогда не были, а отклоненные просители убежища не могут автоматически оставаться в ЕС на время рассмотрения их апелляций.

Сформирован общий список безопасных стран происхождения

Кроме того, Евросоюз впервые также сформировал общий список безопасных стран происхождения. В него входят Египет, Марокко, Тунис, Индия, Косово, Бангладеш и Колумбия.

Для просителей убежища из этих стран должны быть возможны ускоренные процедуры - например, непосредственно на границах или в транзитных зонах, уточняет epd на основании принятого решения главами европейских МВД. Заявители из стран-кандидатов на вступление в ЕС также считаются безопасными, если в их странах нет войны или серьезных угроз для прав человека, уточняют в сообщении.

Для внедрения принятых мер странам Евросоюза теперь необходимо согласовать окончательный текст законопроекта с Европейским парламентом.

