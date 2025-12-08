Чеченские бойцы ВСУ бросили вызов Кадырову
«Ты хотел локацию? Мы здесь».
Бойцы Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия, которые воюют в составе украинских подразделений ГУР, жестко ответили Рамзану Кадырову после его угроз «встретиться с ВСУ с глазу на глаз». Командир Абдул-Хаким Ажиев записал видео, в котором публично вызвал ставленника Путина на реальную встречу и обозначил место, пишет dialog.ua.
Кадыров угрожал «личной встречей»
После удара украинских дронов по высотке в Грозном, расположенной всего в 800 метрах от его резиденции, Кадыров в видеообращении потребовал от украинских военных «указать место для встречи». Он заявил: «Если вы мужчины, определите точку, где мы сможем встретиться с глазу на глаз».
Как обычно, больше было бравады, чем реальности.
Ответ Ичкерии: «Локация тут. Приезжай»
Ответ последовал неожиданный и максимально прямолинейный. Вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия - подразделение ГУР, воюющее совместно с «Шаманбатом», записали обращение, которое уже разошлось по украинским и чеченским каналам. Абдул-Хаким Ажиев, один из самых опытных чеченских командиров, участник Второй чеченской войны, боев в Сирии, а также операций в Бахмуте, Белгородской и Брянской областях, заявил:
«Кадыров, ты же хотел локацию. Вот наша локация. Ты хотел в глаза посмотреть - вот мы здесь. Давай, приезжай. Посмотрим глаза. Ты же любишь говорить по-мужски. Мы готовы».
Простыми словами, бойцы Ичкерии не просто приняли вызов, а выставили Кадырова в нелепом свете. Теперь он либо приедет, либо снова спрячется за федеральными войсками и тикток-батальонами, как это происходит уже два года войны.
Украинская разведка отмечает: реакция Кадырова - это нервный срыв на фоне того, что удары доходят до его «вотчины», которую он считал неприкосновенной.