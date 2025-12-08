Топ-4 высокорейтинговых фильма, основанных на реальных событиях 2 8.12.2025, 20:36

Они запомнятся вам надолго.

Фильмы на реальных событиях невероятно увлекательные, поэтому точно заслуживают внимания. Эти истории запоминаются надолго и заставляют задуматься.

«24 Канал» расскажет о лентах на реальных событиях с высоким рейтингом IMDb, которые стоит посмотреть каждому. Сохраняйте подборку, если собираетесь устроить киновечер.

«Список Шиндлера» (1993)

Рейтинг IMDb: 9.0/10

Режиссером этой исторической драмы стал легендарный Стивен Спилберг, а главную роль сыграл Лиам Нисон. Фильм снят на основе одноименного романа Томаса Кинилли. В ленте рассказывается о немецком промышленнике Оскаре Шиндлере, который спас более тысячи евреев во время Второй мировой войны.

«Игры разума» (2001)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Биографическая драма, снята режиссером Роном Говардом по мотивам одноименного романа Сильвии Назар. Лента получила четыре премии Оскар, "Золотой глобус" и BAFTA. Это история об известном американском математике Джоне Форбсе Нэше, которого сыграл Рассел Кроу, в частности о его научном открытии и любви.

«В погоне за счастьем» (2006)

Рейтинг IMDb: 8.0/10

В фильме рассказывается о жизни биржевого брокера Криса Гарднера, которого сыграл непревзойденный Уилл Смит. За эту роль актер получил номинацию Оскар в категории "Лучшая мужская роль".

Жена главного героя отправилась на поиски лучшей жизни, поэтому он воспитывает сына в одиночку. Крис сталкивается с финансовыми трудностями, и несмотря на это стремится обеспечить ребенку хорошее будущее.

«Оппенгеймер» (2023)

Рейтинг IMDb: 8.3/10

Фильм от режиссера Кристофера Нолана со звездой сериала «Острые козырьки» Киллианом Мерфи в главной роли. В 2024 году лента победила в 7 номинациях премии Оскар, в частности в категории "Лучший фильм". Это рассказ о физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, который является "отцом атомной бомбы".

