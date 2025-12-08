Умеров рассказал, что везет Зеленскому из США
- 8.12.2025, 20:49
- 2,934
Секретарю СНБО Украины стали известны детали разговора в Москве.
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров рассказал, что предоставит 8 декабря президенту Украины Владимиру Зеленскому детали переговоров США с РФ, а также драфты предложений по «мирному плану».
- Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины, - отметил Умеров в своем телеграм-канале.
Умеров отметил, что Украина со всеми партнерами должна сделать все для достойного окончания полномасштабной войны.
- Сегодня дадим полную информацию президенту Украины обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы, - подчеркнул секретарь СНБО.