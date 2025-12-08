закрыть
8 декабря 2025, понедельник
Зимой в Барановичах зацвел шиповник

  • 8.12.2025, 20:57
Зимой в Барановичах зацвел шиповник

Фотофакт.

В декабре в центре Барановичей зацвел куст шиповника, пишет «Наш край». Цветение зимой нетипично для растения и может свидетельствовать о его стрессе перед настоящим морозом.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха на этой неделе будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 3−5°C, что соответствует ноябрю.

В ночные и утренние часы сохранится большая вероятность туманов и слабых гололедных явлений.

