Зимой в Барановичах зацвел шиповник
- 8.12.2025, 20:57
Фотофакт.
В декабре в центре Барановичей зацвел куст шиповника, пишет «Наш край». Цветение зимой нетипично для растения и может свидетельствовать о его стрессе перед настоящим морозом.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха на этой неделе будет колебаться от слабого минуса до слабого плюса. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 3−5°C, что соответствует ноябрю.
В ночные и утренние часы сохранится большая вероятность туманов и слабых гололедных явлений.