Дроны Украины парализовали потоки РФ 8.12.2025, 21:01

Казахстан перенаправляет нефть напрямую в Китай.

Казахстан уже в декабре впервые отправит около 50 тысяч тонн нефти с крупного месторождения Кашаган прямо в Китай. Ранее большая часть этого груза шла через Новороссийск, что на Черном море. Однако после налета украинских дронов на терминал Каспийского трубопроводного консорциума казахам пришлось искать альтернативный маршрут, сообщает Reuters.

Терминал, попавший под удар Сил обороны Украины, обеспечивал примерно 1% мировых поставок нефти и объединял российских, казахстанских и американских поставщиков. После атаки он был вынужден сократить экспорт. Причиной стало серьезное повреждение одного из ключевых причальных пунктов: SPM-2 был выведен из строя. Еще один причал находится на плановом обслуживании. В рабочем состоянии сейчас всего один.

Согласно новому плану Казахстана, нефть будет транспортироваться через трубопровод Атасу-Алашанькоу в китайский регион Синьцзян. Добычей на Кашагане управляет консорциум NCOC, в состав которого входят китайская CNPC и японская Inpex. По данным источников, CNPC направит в Китай около 30 тысяч тонн нефти, а Inpex — примерно 20 тысяч тонн.

Представители CNPC и Inpex пока не комментировали ситуацию, а Министерство энергетики Казахстана подтвердило, чтго ищет дополнительные маршруты. Ведется работа по перераспределению объемов и активизации альтернативных путей поставок.

Месторождение Кашаган, расположенное в северной части Каспийского моря, считается одним из крупнейших из тех, что были открыты за последние 40 лет. Обычно большая часть его нефти экспортируется через Новороссийск.

В среднем поставки нефти через трубопровод Атасу-Алашанькоу составляют 85–86 тысяч тонн в месяц и могут быть увеличены благодаря дополнительным экспортным объемам.

