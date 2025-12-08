Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне 8.12.2025, 21:08

Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом подчеркнул, что очень важно сейчас сохранять единство между Европой и Украиной и единство между Украиной, Европой и США.

- Мы подробно сегодня обсудили нашу общую дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и последующие шаги, - сказал президент.

Он добавил, что еще одной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона, Стармера и Мерца за готовность быть с украинским народом и помогать на пути к приближению мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, посетил Лондон для встречи с европейскими лидерами.

По итогам переговоров участники с прессой не общались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com