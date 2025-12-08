закрыть
8 декабря 2025, понедельник, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

  • 8.12.2025, 21:08
Зеленский раскрыл детали встречи в Лондоне

Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с европейскими лидерами. Одной из тем обсуждений стала работа с американской стороной.

Зеленский после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом подчеркнул, что очень важно сейчас сохранять единство между Европой и Украиной и единство между Украиной, Европой и США.

- Мы подробно сегодня обсудили нашу общую дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и последующие шаги, - сказал президент.

Он добавил, что еще одной темой переговоров стала дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Зеленский поблагодарил Макрона, Стармера и Мерца за готовность быть с украинским народом и помогать на пути к приближению мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 декабря, посетил Лондон для встречи с европейскими лидерами.

По итогам переговоров участники с прессой не общались.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович