«Скоро захватят все»: в Минской области нашествие бобров 2 8.12.2025, 21:50

Животные активно строят плотины.

Жители деревни Пасынки, что в Мядельском районе, столкнулись с серьезной проблемой. В их местности орудуют бобры.

Люди сильно тревожатся по поводу активности животных, которые начали строить плотины и грызть деревья в окрестностях. Подробности приводит газета «Нарачанская зара».

На въезде в деревню сразу бросаются в глаза частично разрушенные плотины, норы в земляных откосах, поваленные деревья и кучи веток от сгрызенного кустарника.

«Бобры скоро захватят всю деревню Пасынки!» – активно беспокоилась женщина в соцсети.

«Сгрызенная яблоня, плотина и бобровая хатка создают впечатление, что бобры собираются остаться здесь надолго», – говорится в материале.

Местные очень переживают за свои хозяйства, особенно после того, как весной 2024 года сильный поток воды смыл часть дорожного покрытия на въезде в Пасынки и разрушил основание дороги, затопив частные участки.

- В тот раз у меня затопило курятник, и я боюсь, что из-за этих бобров ситуация может повториться, – с определенной тревожностью высказала свои опасения одна из местных жительниц.

Бобры – реальная проблема

Подробнее о проблеме рассказал главный инженер Мядельского ПМС Игорь Франткевич.

По его словам, бобры – частая проблема для нормальной работы гидротехнических сооружений, которые могут располагаться на каналах и ручьях.

Он заверил, что сейчас ситуация на контроле, также поддерживается связь с местными в Пасынках, Симонах, Черевках. Это необходимо, чтобы быстро реагировать и принимать конкретные меры.

- На прошлой неделе выявили новое поселение бобра на ручье в районе деревни Черевки. Мы среагировали, разобрали плотину, спустили воду без последствий для прилегающей местности, – резюмировал он.

Популяция бобров в Минском районе стала проблемой, с которой трудно справиться. Особенно страдают от нее жители поселка Городище на реке Менка.

Эти животные по ночам выходят на приусадебные участки и поедают деревья.

К решению проблемы подключили и природоохрану. Специалисты устанавливают капканы и ловушки. Если животное попадается живым, его выпускают в другое водохранилище.

