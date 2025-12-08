Как Путин опять «сыграл против себя»
- 8.12.2025, 22:14
Российский диктатор пытается решить «наболевшие» проблемы.
Пока российские мужчины воюют, в РФ некому работать. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, Путин решил пригласить на работу в России граждан Индии. Это может со временем обернуться большой проблемой для главы Кремля, поскольку большая часть мигрантов может остаться в России навсегда.
О новой проблеме, которую Путин создает сам себе, известный украинский военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем YouTube-канале, заметил dialog.ua.
- Одна новость из Российской Федерации. Там нашли источник трудового ресурса - Индию. Мигрантов-индусов начнут десятками тысяч завозить в Российскую Федерацию уже в январе следующего года, то есть Моди разрешил Путину брать человеческий ресурс в качестве рабочей силы, - сообщил офицер ВСУ.
- Будут ли они оставаться там и создавать свою субкультуру? Кстати, иностранцы всегда кучкуются в чужих странах. Создают районы компактного проживания, там возникает местная субкультура, и потом, когда она выходит на паритет с коренной субкультурой, она начинает борьбу за свои права, за свое право на существование и узаконивание на этих территориях. Вот вам и ответ. Ну, что ж, значит Россия станет еще и агломерацией компактного проживания индусов, - предположил Жданов.
При этом военный эксперт отметил:
- Я напомню, что Индия с Китаем соревнуется в численности населения. Эти две страны вместе взятые составляют почти половину населения земного шара, если не большую половину. Так что есть кому ехать в Российскую Федерацию, есть кому там работать. Посмотрим, во что это выльется для россиян, а платить надо будет в «твердой» валюте, потому что индусы за «деревянные» рубли работать не будут.