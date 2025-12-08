Белорусов предупредили о приходе морозов 2 8.12.2025, 22:46

Прогноз синоптиков.

Синоптики предупредили белорусов о приходе морозов до -12 градусов. Подробности БелТА обнародовали в пресс-службе Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что в выходные 13 и 14 декабря влияние фронтальных разделов ослабнет, осадки окажутся менее интенсивными и будут носить локальный характер. Но из-за поступления воздушных масс северных широт температурный фон понизится: если в течение суток в субботу, 13 декабря будет от -6 градусов по северо-восточной части и до +5 градусов по юго-западу, то в воскресенье, 14 декабря, ночью прогнозируется от -1 до -8 градусов. А по северо-востоку будет до -12 градусов.

«При колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления. Похолодает», - предупредили в Белгидромете.

В субботу, 13 декабря, в ночные часы местами по Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем осадков не прогнозируется. В отдельных районах вероятны слабые туман, гололед, на дорогах – гололедица. Температура воздуха окажется от -6 градусов по северо-восточной части страны и до +5 градусов по юго-западной.

В воскресенье, 14 декабря, ночью осадков не ожидается. В дневные часы осадки (снег, мокрый снег, по западу с дождем) будут кратковременными и местами по Беларуси. В отдельных районах возможны слабые гололед, туман, на дорогах – гололедица. В ночные часы температура воздуха будет от 1 до 8 градусов мороза, а при прояснениях по северо-востоку – до -12 градусов. Днем будет от -5 градусов по северо-восточной части до +3 градусов по западной.

