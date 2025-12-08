Украина завтра завершит работу над мирным планом и передаст его США 8.12.2025, 22:51

Президент Украины заявил о прогрессе.

Украина уже завтра, 9 декабря, подготовит мирный план, после чего отправит его в Соединенные Штаты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.

- Сегодня мы хорошо поговорили в Лондоне, мы оставили советников, это говорит, что есть прогресс от каждого плана - от первого до сегодняшнего, который проговаривали с европейцами, - сказал лидер страны.

По словам Зеленского, есть прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны.

- Советники будут работать над последней версией плана, которую привез Умеров. Советники европейцев с Украиной. Я думаю, завтра план будет готов, мы еще раз на него посмотрим и отправим США, - подчеркнул украинский президент.

