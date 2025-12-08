Силы обороны Украины перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом 1 8.12.2025, 23:27

Украинские воины уничтожают штурмовые группы РФ.

Украинские защитники совершили маневр для сохранения личного состава под Мирноградом. Они перешли на более выгодные позиции, сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

Военные отметили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной. Несмотря на это украинские защитники из 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять задачи и удерживать определенные рубежи.

Россияне активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами. Только за прошлую неделю на город сбросили 21 КАБ.

Также, как отметили в 7 корпусе ДШВ, оккупанты ведут интенсивные штурмы, чтобы проникнуть и закрепиться на юго-восточных окрестностях города. Украинские воины уничтожают штурмовые группы РФ. В частности, за прошлые сутки было ликвидировано 17 российских солдат. Еще одного взяли в плен - он был задержан во время попытки найти еду.

- По решению командования подразделения Сил обороны совершили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи, - сказано в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Там уточнили, что такой маневр провели для сохранения жизней воинов, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии обороны.

- По соображениям безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения, - добавили военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com