Минчан возмутила дорожная разметка.

Минчане пожаловались на дорожную разметку в столице: «Чаще всего ее очень плохо видно в темное время суток во время дождя».

— Многие люди на это жалуются в соцсетях: дорожную разметку бывает очень плохо видно, — рассказала «Онлайнеру» читательница Ирина. — Причем это повсеместно: в центре Минска еще куда ни шло, а в микрорайонах все совсем плохо. И даже там, где разметка свежая. Примеры? Орловская, Сурганова, Академическая, Радиальная — когда асфальт мокрый, в темноте разметки не видно. От других людей знаю, что и в других городах такая же проблема: в Бресте, в Гомеле. Сама я обратилась с этим в Мингорисполком, но получила ответ, мол, все нормально. Хотя по факту — нет.

В ответе, который направили Ирине из «СМЭП Мингорисполкома», значится, что при нанесении разметки соблюдаются требования соответствующих технических кодексов и стандартов как в части выполнения работ, так и в отношении качества используемых материалов.

«Кроме того, в рамках заключенного договора с Республиканским дочерним унитарным предприятием „Беларусский дорожный научно-исследовательский институт „БедорНИИ““ проводятся испытания по определению коэффициента световозвращения и коэффициента яркости нанесенной разметки с последующим вынесением заключения о качестве выполненных работ. Так, несоответствий выявлено не было», — заверили в СМЭП.

Более обстоятельный ответ на обращение другого человека дали в Министерстве транспорта и коммуникаций. Там отметили, что, во-первых, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования находятся на постоянном контроле. Во-вторых, проводится работа по улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог. И с нормативно-технической документацией все в порядке.

— Визуальное различие при восприятии горизонтальной разметки в разных странах обусловлено видом материала, применяемого при ее нанесении. В европейских странах широкое применение в последние годы получили пластики (холодного и горячего нанесения), а в Республике Беларусь в большинстве случаев на дорогах общего пользования применяются специальные краски для дорожной разметки. Вместе с тем срок эксплуатации красок в Республике Беларусь, как и в иных странах, идентичен в зависимости от вида линии разметки и условий эксплуатации, — разъяснили в Минтрансе.

— Применение пластика позволяет сохранять эксплуатационные свойства разметки до 3 лет, однако его стоимость является сдерживающим фактором массового применения на дорогах республики.

Из этого же ответа стало известно, что организации дорожного хозяйства с привлечением научных дорожных организаций в период 2024—2025 гг. провели соответствующие опытно-экспериментальные работы, по результатам которых будут предприняты меры по улучшению качества и долговечности разметки. Одной из мер является улучшение фракционного и качественного состава стеклошариков, применяемых при нанесении разметки.

