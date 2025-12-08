Чехия передаст Украине новейший комплекс орудий для ударов по Москве и Энгельсу 8.12.2025, 23:58

Уже в начале следующего года.

В Чехии представили новую крылатую ракету Narwhal, которую планируют передать Украине для ударов по целям в РФ. Разработчик – компания LPP – уже проводит испытания, а финальным этапом станет ее проверка в боевых условиях.

Первое применение ожидается в январе-феврале 2026 года, а уже в марте Чехия намерена развернуть серийное производство, пишет Aktualne.

Под ударом будут Москва и Энгельс

Defence Express разбирает проект компании. Эксперты уточняют, что Narwhal рассчитана на дальность до 680 км, а этого хватает, чтобы поражать цели далеко в тылу врага, включая Москву или стратегическую авиабазу Энгельс. Ракета способна лететь со скоростью до 750 км/ч и нести боевую часть весом 120 кг. Это больше, чем, к примеру, у ирано-российского «Шахеда» (50-90 кг), что делает Narwhal куда более эффективной против широкого спектра целей.

Одно из ключевых преимуществ – современная система наведения. Помимо GPS и инерционной навигации, ракета оснащена собственной визуальной системой ориентирования. Благодаря этому Narwhal может работать даже при отсутствии спутниковой связи и активной работе российских средств радиоэлектронной борьбы.

Размер ракеты – около 4 метров в длину, в ширину – 2,6 метра, а общий вес – 260 кг. Запуск возможен с катапульты, со взлетно-посадочной полосы или даже с дороги, а также при помощи твердотопливного ускорителя.

Специалисты сравнивают Narwhal с другой чешской разработкой – Barracuda 500M. Несмотря на то что Barracuda дешевле (около 216 тыс. долларов), по большинству характеристик она уступает: меньше дальность, слабее наведение и вдвое легче боевая часть (45-85 кг).

Narwhal – часть экосистемы

Совладелец LPP Радим Петраш отметил, что Narwhal задумывался как часть единой беспилотной экосистемы. В рамках этого проекта типичная атака могла бы выглядеть так: сначала в воздух поднимаются 10-20 небольших дронов весом 40 кг, затем две ракеты Narwhal, а над ними – пара стелс-беспилотников, которые помогают незаметно подойти к цели.

Речь идет о двух моделях. Первый – MTS – дрон весом до 40 кг, дальностью до 650 км и скорость до 230 км/ч, а также с полезной нагрузкой до 12 кг. Второй – Nightray Stealth – малозаметный беспилотник с дальностью до 400 км, скоростью до 500 км/ч и грузоподъемностью 30 кг. Оба используют ту же систему навигации, что и Narwhal.

Исходя из концепции, эксперты DE предполагают, что вместе с ракетами Украина может получить и эти беспилотники для комплексного испытания всей системы на поле боя.

