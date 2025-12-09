Россиянам запретят свободно вывозить за границу наличные рубли и золото 9.12.2025, 1:30

В РФ якобы решили заняться «обелением» экономики.

Российские власти готовят ограничения на вывоз из страны наличных рублей и золота, сообщил на заседании совета по нацпроектам и стратегическому развитию в Кремле вице-премьер Александр Новак.

По его словам, новые запреты войдут в план по «обелению» экономики, запустить который велел Путин.

«Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России», — сказал Новак.

По плану Минфина РФ, вывоз золота будет ограничен 100 граммами на человека. «Золото стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной валютой», через идет «отток капитала» и «отмывание», жаловался в сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев. Поскольку на золото не распространялись валютные ограничения, которые ЦБ ввел после начала войны, россияне в 2022-23 гг вывезли за рубеж 20-25 тонн слитков, оценивал гендиректор «Крас цвет ме та» Ми ха ил Дя ги лев.

В целом план по «обелению» должен уменьшить долю «теневой экономики» на 1,5%ВВП в ближайшие три года, а также принести в бюджет 1 трлн рублей дополнительных налогов, сообщил Новак.

Помимо ограничений на вывоз рублей и золото, в него войдут еще в 8 пунктов, рассказал он: среди них — меры по контролю за ввозом товаров, торговлей без кассовой техники, самозанятыми, оборотом цифровых валют, нелегальным кредитованием, а также рынком алкоголя и табака.

Системная по «обелению» экономики поставлена перед правительством и регионами, заявил на совещании в Кремле Путин. «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и доходы соответствующие в бюджет поступали», — сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com