Зеленский раскрыл, почему Китай не хочет завершения войны в Украине 9.12.2025, 8:07

1,490

Владимир Зеленский

Может быть противостояние.

Китаю не выгодна слабая Россия, которая проиграет войну, потому что у Пекина большое экономическое и дипломатическое противостояние с США.

Китай имеет влияние на Россию и в частности на ее президента Владимира Путина, однако не использует его, заявил в комментарии журналистам президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

«Китай — крепкая страна, крепкая экономика, а самое главное, в нашем случае — это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. Но при всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать — я не вижу чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны», — сказал Зеленский.

Он объяснил это в частности тем, что, согласно новой стратегии национальной безопасности США, Америка и Китай являются двумя полюсами, двумя великими государствами и великими экономиками, а затем между ними прослеживается большое противостояние.

«Это не значит, что это война. Может быть противостояние любое — дипломатическое, экономическое. Это происходит и сегодня. Китаю невыгодна слабая Россия. Россия, которая проиграла в этом формате», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что из-за этих обстоятельств страдает украинский народ.

«Если Китаю не выгодно остановить Россию... это значит, что идет продолжение войны. Это не значит, что Китай прямо оружием поддерживает Россию, но точно не поддерживает остановку этой войны», — подчеркнул Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com