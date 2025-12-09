ЕС огласит решение о конфискации замороженных активов РФ в течение двух недель
- 9.12.2025, 8:21
В The Times раскрыли подробности.
Страны Европейского Союза объявят о своем решении о конфискации замороженных активов России уже на этой или следующей неделе.
Об этом сообщает The Times.
В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что соглашение о конфискации замороженных активов РФ в Европе на сумму до 100 млрд фунтов стерлингов для помощи Украине будет достигнуто всего за несколько дней. Он поясняет это тем, что переговоры о прекращении войны достигли «критической стадии».
Издание отмечает, что у понедельник Стармер стремился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы обсудить мирные предложения США.
Но кроме этого, лидеры государств обсудили конфискацию российских средств, замороженных на счетах в европейских банках. Эти деньги могут пойти либо для финансирования продолжающихся боевых действий, либо для оплаты восстановления страны в случае заключения мирной сделки.
«Впоследствии высокопоставленные источники в правительстве выразили оптимизм относительно того, что сделке близка и будет объявлена на этой или следующей неделе», - пишет The Times.
В том числе, речь идет и про примерно 8 млрд фунтов стерлингов, которые хранятся на банковских счетах в Британии.
Как пишет издание, это финансирование рассматривается как важнейший рычаг давления для европейцев и Украины на мирных переговорах, которые возглавляет президент США Дональд Трамп.
Оно обеспечит надежный источник финансирования Украины для ведения войны еще на два года, усилив давление на Москву в то время, когда европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Кремля Владимир Путин одерживает верх.
Также эти активы рассматриваются как один из немногих козырей, которые позволят не допустить фактического навязывания Украине какой-либо сделки со стороны Вашингтона.
Однако Бельгия, где как известно, сосредоточена большая часть замороженных активов РФ, пока задерживает сделку. Бельгийское правительство выступает против перевода средств для Украины из-за опасений, что оно может оказаться в ситуации, когда возникнет юридическая ответственность за сумму, равную трети годового ВВП страны.
Но все же представитель правительства Британии имеет оптимизм.
«Мы надеемся, что сделка будет заключена примерно на следующей неделе», - сказал он в комментарии The Times.
Кроме того, после встречи лидеров Британии, Украины, Франции и Германии, источник рассказал, что стороны обсудили на ней «позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины».