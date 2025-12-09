Соловьев случайно «слил» масштабный план Кремля 9.12.2025, 8:29

2,148

Роман Цимбалюк

Фото: suspilne.media

Интереснейший момент.

Журналист Роман Цимбалюк высмеял новость, озвученную пропагандистом, где речь идет о том, что США «воюют на стороне России».

Российские СМИ часто распространяют неправдивую информацию, но порой сказанное пропагандистами звучит абсурдно, как, например, новость о том, что США станут «союзником России в войне против Европы», сообщил Роман Цимбалюк. Об этом блогер рассказал на своем YouTube-канале.

Журналист сообщил о странных намеках российских пропагандистов на возможное создание военного союза РФ с США: «Интереснейший момент, в котором мы живем. Россия «поверила в себя» и считает, что они теперь «вместе будут бомбить Европу». Нет, я не шучу. Единственное хочу вам сказать, что они спешат. Штаты делают акцент сейчас в части давления на Украину, но Штаты — это не только Трамп. Там вообще все быстро меняется. Они считают, что будут «вместе атаковать Европейский союз в военном плане», и Соловьев тем временем рекомендует перестать бояться американских солдат, хотя это же солдаты НАТО. Прикольно».

«Да, они хотят воевать против Европы «вместе с Трампом», но почему-то не проговаривают, кто же приложил такое количество усилий, чтобы российская нефть стоила столько, сколько стоит она сейчас с тенденцией на снижение. А это были тоже американцы? Не знаю, почему они об этом не говорят. У них же сейчас «наклевывается новый военный союз», - пошутил Цимбалюк.

После чего журналист показал отрывок видео, где в кадре Соловьев говорит следующее: «Наносят, конечно, удар под дых. Никто не ждал, ведь по отношению к Европе использовано то, что можно назвать «языком ненависти», то есть то, как описываются современные европейские элиты, — это нечто. Если взять ваши идеи и довести их до максимума, то вполне возможно военное противостояние против «взбесившейся» Европы, с одной стороны, и союза России и Америки, с другой».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com