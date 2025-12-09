Трамп вмешался в конфликт Илона Маска с Евросоюзом 9.12.2025, 8:39

Илон Маск и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

По словам президента США, миллиардер ему позвонил с просьбой о помощи.

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Х миллиардера Илона Маска на 120 млн евро. По его словам, Европа движется в плохом направлении.

Об этом сообщает Белый дом.

По словам Трампа, такой шаг Еврокомиссии довольно удивителен.

«Это жестко. Вы считаете это атакой? Илон мне не звонил, чтобы попросить о помощи в этом вопросе. Но нет, это серьезно. Я не думаю, что это правильно», - заявил он.

Президент США также выразил непонимание, как в ЕК могли так поступить.

«Я скажу об этом позже. Я получу полный доклад по этому вопросу. Смотрите, Европе нужно быть очень осторожной. Они делают много вещей. Мы хотим сохранить Европу Европой. Европа движется в плохом направлении. Это очень плохо, очень плохо для людей. Мы не хотим, чтобы Европа так сильно менялась. Они идут в очень плохих направлениях. Это было большое… это было серьезное дело», - сказал американский лидер.

Штраф соцсети Х

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X американского миллиардера Илона Маска на 120 млн евро (около 140 млн долларов). Причина штрафа - нарушение правил цифровых услуг в ЕС, в частности, «обманчивый дизайн» синей галочки.

В США резко отреагировали на такое действие. В частности сам Илон Маск призвал «распустить» Евросоюз. С критикой в адрес ЕС выступили также вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь США Марко Рубио. Другие протрампистские сенаторы и политики, даже прибегали к открытым угрозам, в том числе «не защищать Европу».

Министр торговли США Говард Латник заявил, что США сохранят 50-процентные тарифы на европейские товары, если штраф для соцсети Маска не будет отменен.

В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску «катиться на Марс, где нет цензуры на нацистские поздравления». В то же время европолитики, обозреватели и эксперты выступили с жесткой критикой Соединенных Штатов и Трампа, а также Маска с его соцсетью.

