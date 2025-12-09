В Беларуси вводят психологическое собеседование для педагогов 9.12.2025, 8:44

За процедуру отвечает наниматель.

Правительство приняло постановление о психологическом собеседовании для педагогов. Документ опубликован 9 декабря на Национальном правовом-интернет портале. В нем прописаны порядок, сроки и случаи проведения нанимателями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями психологического собеседования.

За психологическое собеседование отвечает наниматель. Проводить процедуру должны психологи или педагоги-психологи из госорганизаций. Из каких именно — определяют местные власти.

Проводить собеседования будут не только с кандидатами на педагогические, спортивно-тренерские и другие должности, связанные с воспитанием детей, но и с действующими работниками.

Собеседование — право нанимателя. Назначить его можно будет в следующих случаях:

поступление характеристики с предыдущего места работы (учебы) с информацией об «отрицательных моральных качествах»;

поступление от граждан, госорганов и организаций «информации, отрицательно характеризующей профессиональные, деловые, моральные качества работника»;

проведение социального расследования в отношении семьи работника (при наличии таких сведений у нанимателя);

наличие в заключении рекомендации о проведении повторного собеседования с работником.

Специалист будет проводить собеседование с применением компьютерной техники, оформлять заключение в тот же день, ознакамливать с ним кандидата/работника под подпись и передавать документ нанимателю.

Заключение при этом будет носить рекомендательный характер. А отказ от прохождения собеседования оформляется актом, подписываемым нанимателем.

Хранение заключения на кандидата — один год; на работника — в течение срока работы, а после прекращения работы — один год.

Заработать новшество должно с 17 января 2026 года — тогда вступят в силу основные положения нового закона.

Напомним, о психологическом собеседовании для педагогов заговорили в начале этого года. Закон был принят уже в июле. Согласно нововведениям, работать с детьми теперь не имеют права судимые за «совершение преступлений экстремистской направленности». Причем, прописано, что это не зависит от снятия или погашения судимости.

«Запрет на работу с детьми для лиц, осужденных за «экстремистские» преступления — это прямой элемент системы идеологического контроля, встроенной в государственную индоктринацию системы образования в Беларуси, которая активно усиливается в последние годы», — отмечала тогда юристка правозащитного центра «Весна» Светлана Головнева.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com