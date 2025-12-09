В Беларуси вводят психологическое собеседование для педагогов
- 9.12.2025, 8:44
За процедуру отвечает наниматель.
Правительство приняло постановление о психологическом собеседовании для педагогов. Документ опубликован 9 декабря на Национальном правовом-интернет портале. В нем прописаны порядок, сроки и случаи проведения нанимателями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями психологического собеседования.
За психологическое собеседование отвечает наниматель. Проводить процедуру должны психологи или педагоги-психологи из госорганизаций. Из каких именно — определяют местные власти.
Проводить собеседования будут не только с кандидатами на педагогические, спортивно-тренерские и другие должности, связанные с воспитанием детей, но и с действующими работниками.
Собеседование — право нанимателя. Назначить его можно будет в следующих случаях:
поступление характеристики с предыдущего места работы (учебы) с информацией об «отрицательных моральных качествах»;
поступление от граждан, госорганов и организаций «информации, отрицательно характеризующей профессиональные, деловые, моральные качества работника»;
проведение социального расследования в отношении семьи работника (при наличии таких сведений у нанимателя);
наличие в заключении рекомендации о проведении повторного собеседования с работником.
Специалист будет проводить собеседование с применением компьютерной техники, оформлять заключение в тот же день, ознакамливать с ним кандидата/работника под подпись и передавать документ нанимателю.
Заключение при этом будет носить рекомендательный характер. А отказ от прохождения собеседования оформляется актом, подписываемым нанимателем.
Хранение заключения на кандидата — один год; на работника — в течение срока работы, а после прекращения работы — один год.
Заработать новшество должно с 17 января 2026 года — тогда вступят в силу основные положения нового закона.
Напомним, о психологическом собеседовании для педагогов заговорили в начале этого года. Закон был принят уже в июле. Согласно нововведениям, работать с детьми теперь не имеют права судимые за «совершение преступлений экстремистской направленности». Причем, прописано, что это не зависит от снятия или погашения судимости.
«Запрет на работу с детьми для лиц, осужденных за «экстремистские» преступления — это прямой элемент системы идеологического контроля, встроенной в государственную индоктринацию системы образования в Беларуси, которая активно усиливается в последние годы», — отмечала тогда юристка правозащитного центра «Весна» Светлана Головнева.