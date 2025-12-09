В российском Ангарске почти 170 тысяч человек замерзают при -32°C 14 9.12.2025, 8:54

Из-за крупной аварии на ТЭЦ-9.

В российском Ангарске, что в Иркутской области, объявлен режим чрезвычайной ситуации после крупной аварии на ТЭЦ-9. Без отопления остались свыше 167 тысяч человек. Информацию подтвердил мэр российского города Сергей Петров.

В городе прекращено теплоснабжение не только жилых домов, но и критически важной инфраструктуры: больниц, детсадов и школ. Учебные заведения начали переводить в онлайн-формат уроки. А вот детские сады продолжают работать, несмотря на жуткий холод.

Власти смогли подготовить временные пункты размещения всего на шесть тысяч мест, что явно не соответствует масштабам произошедшего. В местных пабликах люди негодуют из-за случившегося. Школьники жалуются, что в классах, «как в Антарктиде».

Пока тысячи людей пытаются пережить мороз без отопления, энергетическая компания призывает отказаться от электрических обогревателей, чтобы не вызвать перегрузку сети. Температура в регионе, согласно прогнозам, днем будет снижаться до минус 22 градусов, а ночью опускаться до минус 32.

В медицинских учреждениях положение тоже критическое. Пациентам выдают дополнительные одеяла и устанавливают обогреватели, однако это почти не помогает. По словам одной из пациенток, ночью в палатах «холоднее, чем в коридорах», спать становится практически невозможно. Жители греют детей бутылками с горячей водой, потому что других способов согреть помещение нет.

Пока диктатор Владимир Путин рассказывает о «величии» и тратит колоссальные средства на войну и убийства украинцев, в РФ рушится критическая инфраструктура. «Путин рассказывает, какая у нас великая четвертая экономика мира. Тридцать лет никто не занимался коммуникациями. Одно вранье. Как попасть в этот сказочный мир Путина, где все хорошо?» - пишут в соцсетях разгневанные жители Ангарска.

7 декабря на ТЭЦ-9 вышел из строя второй паровой котел. Эта станция стала ключевой для города после закрытия ТЭЦ-1 в 2021 году. При этом жители утверждают, что проблемы с отоплением начались еще в сентябре, сразу после старта отопительного сезона.

