Лукашенко и Крутой сошли с ума? 9 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

9.12.2025, 9:15

Чиновник просто выполняет установку диктатора.

После некоторой паузы Дмитрий Крутой наделал шуму своей новой идеей: мол, Беларусь намерена создать свой гражданский самолет к 2030 году. Откуда растут ноги у странных инициатив чиновника?

Недавно глава Администрации правителя заявил: «Мы строим несколько производственных корпусов от окраски до производства сложных длинномерных деталей для самолетов, импортозамещением которых занимаются российские производители. Но все это разовые заказы, системной работы пока, к сожалению, нет…

Наша задача – это новая школа, новые компетенции, которые мы должны у себя в республике построить. А вершиной авиационного плана будет создание гражданского самолета, полноценного, к 2029-2030 году. Работа развернута большая, и она продолжается».

То есть, Дмитрий Крутой говорит, что в условиях стагнации белорусской экономики, усугубляющейся давлением западных санкций, стоит попробовать с нуля создать отечественный самолет. Гм.

Стоит напомнить, что Дмитрий Крутой отжигает не впервые. Несколько раз ему удалось переплюнуть самого Александра Лукашенко. Во время работы послом в России чиновник выдавал идеи даже покруче нынешней.

В 2023-м Крутой заявил, что Беларусь может построить в России… «собственный речной флот».

В 2024-м представитель Минска выступил с идеей строительства «полностью беларуского порта» в Приморском крае РФ (то есть за 7 тысяч километров от Беларуси) – для транзита товаров в Китай.

В том же году Крутой сообщил, что Беларусь рассматривает «возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях». Зачем? Чтобы переправлять белорусские товары в Китай через льды Северного Ледовитого океана...

На этом фоне идея создания с нуля беларуского гражданского самолета выглядит не то, что скромной, но как-то уже не поражает широтой мысли и фантазии.

Но что характерно: после озвучивания прежних безумных идей Крутого не то что, мягко говоря, не опустили на землю, а отправили на повышение – в кресло главы Администрации правителя. Отчего же?

Вероятно, ответ в том, что своими чудными идеями чиновник просто выполняет установку Лукашенко: любыми способами влезть в российские инвестиционные программы, чтобы получить финансирование для белорусских предприятий.

Правитель и сам старается как может: только недавно опустил руки после долгих неудачных попыток получить финансирование на строительство второй АЭС.

Поэтому – нет, Дмитрий Крутой не сошел с ума. То, что чиновник адекватно оценивает реальность, видно по его другим высказываниям.

Практически одновременно с заявлением о планах создать белорусский самолет, чиновник высказал озабоченность тем, что в России белорусы «проиграли несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом». Крутой намерен «проводить внутреннее расследование и разбирательство».

Так что задачи-минимум для него вполне ясны. Что не означает, что в будущем мы не услышим от Крутого и других представителей режима новые чудные идеи.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

