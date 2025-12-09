Дела у Лукашенко обстоят хреново

Дела у Лукашенко обстоят хреново3
- Роза Турарбекова
- 9.12.2025, 9:17
- 5,374
Предатель сдает страну.
Дела в «союзном государстве» обстоят для белорусских национальных интересов хреново.
Даже заявленные интересы и порядок их удовлетворения не отстаиваются.
Буквально 4 декабря, был ратифицирован «Договор о создании объединенного рынка электроэнергии». А ведь по плану должно было быть вначале газ, потом электроэнергия. Перевожу: вначале стулья, потом деньги. А теперь наоборот.
Почти год пытались видимо добиться своего — не вышло.
ШТОШ, сдаете страну задешево. Даже рынок газа еще не получили.
Там стыдливо какой-то «депутат» заявил: зато у белорусского потребителя есть выбор (в смысле между российскими и белорусскими производителями электричества)... Ну, и типа русские тоже могут белорусов выбрать.
Вы меня не смешите, пожалуйста. Это вы так под удар всех производителей электроэнергии в Беларуси поставили. Кроме того, я не уверена, что у нас вообще в Беларуси есть таковой — рынок электроэнергии. У нас все больше монополии или квази.
Лукашенко должен подписать... Сдаете страну, ребята, и даже не за дешевый газ. Предатели.
Роза Турарбекова, «Телеграм»