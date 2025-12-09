Дела у Лукашенко обстоят хреново 3 Роза Турарбекова

9.12.2025, 9:17

5,374

Предатель сдает страну.

Дела в «союзном государстве» обстоят для белорусских национальных интересов хреново.

Даже заявленные интересы и порядок их удовлетворения не отстаиваются.

Буквально 4 декабря, был ратифицирован «Договор о создании объединенного рынка электроэнергии». А ведь по плану должно было быть вначале газ, потом электроэнергия. Перевожу: вначале стулья, потом деньги. А теперь наоборот.

Почти год пытались видимо добиться своего — не вышло.

ШТОШ, сдаете страну задешево. Даже рынок газа еще не получили.

Там стыдливо какой-то «депутат» заявил: зато у белорусского потребителя есть выбор (в смысле между российскими и белорусскими производителями электричества)... Ну, и типа русские тоже могут белорусов выбрать.

Вы меня не смешите, пожалуйста. Это вы так под удар всех производителей электроэнергии в Беларуси поставили. Кроме того, я не уверена, что у нас вообще в Беларуси есть таковой — рынок электроэнергии. У нас все больше монополии или квази.

Лукашенко должен подписать... Сдаете страну, ребята, и даже не за дешевый газ. Предатели.

Роза Турарбекова, «Телеграм»

