Участница конкурса «Мисс Вселенная» во время дефиле упала со сцены и получила тяжелую травму головы 1 9.12.2025, 9:25

2,228

Габриель Хенри

Организаторы сообщили о ее состоянии.

Представительница Ямайки на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Габриель Хенри, которая получила тяжелую травму головы после падения со сцены, вернется домой в сопровождении медиков. Об этом организаторы мероприятия сообщили в пресс-релизе от 8 декабря.

Инцидент произошел 19 ноября во время одного из предварительных выступлений. Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Хенри шагала по сцене в длинном платье и туфлях на каблуках, подошла к самому краю и упала со сцены.

В заявлении, опубликованном 8 декабря, отмечается, что Хенри получила серьезную травму. Врачи диагностировали у нее внутричерепное кровоизлияние, перелом, рваные раны на лице и другие серьезные травмы. Она была немедленно доставлена в реанимацию в Бангкоке, где пребывала в критическом состоянии под постоянным наблюдением врачей.

«В ближайшие дни она вернется на Ямайку в сопровождении медицинской команды и будет доставлена непосредственно в больницу для продолжения лечения и восстановления», — говорится в пресс-релизе конкурса.

В заявлении также отмечается, что «Мисс Вселенная» обязуется обеспечить финансовую поддержку на протяжении всего периода реабилитации.

Напомним, финал конкурса прошел 21 ноября, победительницей была объявлена мексиканка Фатима Бош.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com