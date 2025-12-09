Участница конкурса «Мисс Вселенная» во время дефиле упала со сцены и получила тяжелую травму головы

Участница конкурса «Мисс Вселенная» во время дефиле упала со сцены и получила тяжелую травму головы1
- 9.12.2025, 9:25
- 2,228
Организаторы сообщили о ее состоянии.
Представительница Ямайки на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» Габриель Хенри, которая получила тяжелую травму головы после падения со сцены, вернется домой в сопровождении медиков. Об этом организаторы мероприятия сообщили в пресс-релизе от 8 декабря.
Инцидент произошел 19 ноября во время одного из предварительных выступлений. Обладательница титула «Мисс Ямайка» Габриэль Хенри шагала по сцене в длинном платье и туфлях на каблуках, подошла к самому краю и упала со сцены.
В заявлении, опубликованном 8 декабря, отмечается, что Хенри получила серьезную травму. Врачи диагностировали у нее внутричерепное кровоизлияние, перелом, рваные раны на лице и другие серьезные травмы. Она была немедленно доставлена в реанимацию в Бангкоке, где пребывала в критическом состоянии под постоянным наблюдением врачей.
«В ближайшие дни она вернется на Ямайку в сопровождении медицинской команды и будет доставлена непосредственно в больницу для продолжения лечения и восстановления», — говорится в пресс-релизе конкурса.
В заявлении также отмечается, что «Мисс Вселенная» обязуется обеспечить финансовую поддержку на протяжении всего периода реабилитации.
Напомним, финал конкурса прошел 21 ноября, победительницей была объявлена мексиканка Фатима Бош.