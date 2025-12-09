Путин: Экономика России в шесть раз отстает от Индии 1 9.12.2025, 9:28

Глава Кремля резко высказался.

Россия тщетно пытается догнать мировую экономику, хотя диктатор Владимир Путин постоянно требует от правительства это сделать. На последнем заседании Совета по стратегическому развитию он заявил, что правительство должно немедленно начать реализацию плана, который якобы поможет ускорить рост ВВП до уровня ведущих стран мира.

По словам Путина, экономика России в этом году ожидаемо замедлилась. ВВП прибавит около 1%, тогда как мировая экономика, по прогнозу МВФ, вырастет на 3,2%. США покажут примерно 2% роста, то есть в два раза больше, Китай – почти в пять раз больше, чем РФ, а Индия – более чем в шесть раз.

Несмотря на критическое отставание, Путин уверяет, что снижение инфляции якобы создает условия для будущего ускорения. При этом он требует, чтобы рост был равномерным и затрагивал все регионы РФ.

Примечательно, что подобные обещания Кремль дает уже много лет. Еще в 2018 году Путин также ставил задачу вывести Россию на темпы мирового роста. Тогда предполагалось, что за шесть лет ВВП увеличится почти на 17,5%, но результат оказался на треть хуже – экономика выросла лишь на 11,6%.

Абсурдными были и прочие цели: реальные доходы населения так и не вернулись к уровню 2013 года, а естественная убыль населения только ускорилась и превысила 4 млн человек. Еще более громкие планы звучали в начале 2010-х.

В стратегии развития до 2020 года закладывали рост ВВП на 64-66% и аналогичное увеличение доходов граждан. На деле экономика почти стояла на месте – всего плюс 5,8% за восемь лет, тогда как реальные доходы россиян снизились примерно на 5%.

