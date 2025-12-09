Как не набрать лишний вес во время зимних праздников? 1 9.12.2025, 9:39

Советы от фитнес-тренера.

Виктор Мандзяк, известный профессиональный фитнес-тренер, специалист по индивидуальным программам тренировки и питания, рассказал.

По словам Мандзяка, за месяц до Рождественских праздников резко возрастает спрос на различные марафоны похудения. «Целый декабрь люди морят себя голодом, упорно мотыляют конечностями, чтобы на праздники надеть лиловое платье в белый горошек на новое тело и… «отжраться» обратно. Ведь следующие две-три недели можно есть много, часто, постоянно. А потом снова на марафон», — отметил тренер.

Он добавляет, что такая цикличность похудения негативно сказывается на композиции тела: с каждым циклом похудения жира в теле становится все больше, а мышц — меньше. Человек, который худеет к какому-то событию, обречен на неудачу: событие проходит, стимула держать свое пищевое поведение под контролем больше нет — лишние килограммы возвращаются.

«То, что в нашей культуре принято злоупотреблять едой на праздники, не означает, что такое поведение выгодно хоть кому-то из нас. Избыток калорий всегда идет в запасы, и ты не убедишь свой организм не накапливать жир словами «Слушай, бро, я же не ради утешения, у нас праздники, традиции!», — отмечает Мандзяк.

По его мнению, суть праздника не в том, чтобы поглощать пищу в нефизиологических количествах, дух праздника — в коммуникации. Собраться большой семьей, сходить в гости к куму. Объятия, смех, шутки, задушевные беседы за столом — вот что такое праздник.

Как не набрать лишний вес в период зимних праздников

1. Больше двигаться

Тренер отмечает, что жир в теле накапливается только тогда, когда в организм поступает больше калорий, чем организм использует. «Учитывая, что на праздники еда калорийная, ее много и она так и просится в рот, нам надо сделать, чтобы организм много калорий тратил. Единственное действенное средство здесь — физическая активность. Ходи пешком, катайся с детками на санках, лепи снеговиков, выполняй физические упражнения — будь активным», — добавляет эксперт.

2. Есть при чувстве голода

Мандзяк утверждает, что праздники — не зеленый свет жрать безостановочно. Адекватное пищевое поведение предполагает употребление пищи только в голодном состоянии. Это правило распространяется и на праздники. «Так, сам факт знания того, что в холодильнике куча вкусностей, будет провоцировать желание частенько в него заглядывать. Как только появился импульс что-то поджевать, спрашивайте себя: я сейчас действительно голоден», — объясняет тренер.

3. Начинать трапезу с сытной пищи

Эксперт призывает начинать трапезу с сытной некалорийной пищи, заполнив ею желудок, просто не будет желания есть жирные салаты и десерты. Для таких дел подходят овощные салаты, фрукты, нежирное мясо или рыба.

4. Практиковать периодическое голодание

Тренер призывает в период праздников придерживаться правила «в гости сытым не ходят». По его словам, лучше не есть дома перед гостями, чтобы дальше меньше себе отказывать и не думать о лишних калориях.

5. Аскеза на переедание в будни

Мандзяк рекомендует в будни между праздниками есть меньше и двигаться как можно больше. «В результате будние дни компенсируют праздничные и фигура будет спасена», — отмечает он.

6. Дозировать количество употребления алкоголя и выбирать менее калорийный

Тренер напоминает о калорийности алкоголя и призывает не злоупотреблять им во время праздников. Кроме калорийного этанола в алкоголе может быть много сахара или жиров (коктейли, десертные вина). «Поэтому советую выбирать сухие вина, или что-то крепкое, типа водка, коньяк, виски», — советует он.

