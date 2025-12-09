В Покровске началась война нового типа Тимофей Милованов

По сути, линия фронта стерта.

Битва за Покровск проходит совсем не так, как предыдущие бои этой войны. По сути, линия фронта стерта, ее не существует, враг может оказаться под боком — или нет, что создает обстановку хаоса, дезорганизации и невозможности вести «правильную» войну.

Покровск полностью изменил характер войны.

The Telegraph: Россия больше не штурмует город механизировано. Она заходит малыми группами, изнутри, стирая линию фронта.

Российские группы по 3–5 человек заходят в город в гражданской одежде, на велосипедах, мимо украинских подразделений на расстоянии нескольких шагов. Часть из них украинские военные приветствуют, принимая за своих.

В городе возникла полная дезориентация. Линия фронта распалась на «карманы», между которыми легко проходят диверсанты. В солнечную погоду успешными являются около 10 проникновений ежедневно. В туманную — до 40.

Зеленский оценивает количество россиян в городе в 300 человек. Военные говорят: больше. Живут они недолго, но достаточно, чтобы создать хаос. Закрепившись, они запускают дроны, ведут огонь и приводят подкрепление.

В таких условиях украинские подразделения не могут стрелять сразу. Риски слишком высоки: враг может быть в нескольких метрах. Часто информацию передают командам дронщиков, которые уничтожают цели ударными FPV.

Массовые потери происходят и из-за ошибок идентификации. Одно подразделение сбило собственные наземные роботизированные платформы. Другое уничтожило БМП, думая, что она российская. Оказалось, что так и было, но случайно. Ошибка могла стоить жизни.

Когда россияне продвинулись в глубину, первыми стали гибнуть пилоты дронов. Украина отвела часть операторов назад, но это ослабило огневой контроль. Большинство ударов второго эшелона исчезло.

Покровск может пасть. Но даже это не даст России быстрого прорыва. Дальше — медленные бои за Константиновку и другие соседние города.

Тимофей Милованов, «Фейсбук»

