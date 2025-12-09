закрыть
9 декабря 2025, вторник, 10:10
Художницу Оксану Шаляпину приговорили к трем годам колонии

  • 9.12.2025, 9:48
  • 1,180
Оксана Шаляпина

Белоруску осудили за то, что она помогала нескольким десяткам политзаключенных.

На три года лишения свободы осудили художницу Оксану Шаляпину за помощь политзаключенным, сообщает инициатива Dissidentby.

Шаляпина была задержана в июне 2025 года и помещена в СИЗО-1. Суд над ней начался в ноябре, а 8 декабря был оглашен приговор — три года лишения свободы. Женщину осудили за то, что она помогала нескольким десяткам политзаключенных.

Оксане Шаляпиной 47 лет. Она окончила архитектурный факультет, занимается масляной живописью с 2009 года, направление работ — экспрессионизм.

Работы Шаляпиной находятся в частных коллекциях Америки, Германии, Казахстана, России, Грузии, Беларуси, Люксембурга, Финляндии, Италии, а также в галерее Larus (USA). Художница — член Союза художников «Мастер-Миротворец».

