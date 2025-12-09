Художницу Оксану Шаляпину приговорили к трем годам колонии
- 9.12.2025, 9:48
- 1,180
Белоруску осудили за то, что она помогала нескольким десяткам политзаключенных.
На три года лишения свободы осудили художницу Оксану Шаляпину за помощь политзаключенным, сообщает инициатива Dissidentby.
Шаляпина была задержана в июне 2025 года и помещена в СИЗО-1. Суд над ней начался в ноябре, а 8 декабря был оглашен приговор — три года лишения свободы. Женщину осудили за то, что она помогала нескольким десяткам политзаключенных.
Оксане Шаляпиной 47 лет. Она окончила архитектурный факультет, занимается масляной живописью с 2009 года, направление работ — экспрессионизм.
Работы Шаляпиной находятся в частных коллекциях Америки, Германии, Казахстана, России, Грузии, Беларуси, Люксембурга, Финляндии, Италии, а также в галерее Larus (USA). Художница — член Союза художников «Мастер-Миротворец».