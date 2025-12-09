Таиланд начал операцию по вытеснению солдат Камбоджи в провинции Трат 9.12.2025, 10:17

Бои идут в семи приграничных провинциях.

Вчера в понедельник, 9 декабря, между Таиландом и Камбоджи вновь возникло противостояние из-за взаимных обвинений в нарушении прекращения огня. По постоянию на утро вторника, бои распространилось на таиландскую провинцию Трат.

Об этом сообщает Reuters и CNN.

«На территории Таиланда в прибрежной провинции Трат были обнаружены камбоджийские силы, и были начаты военные операции по их вытеснению», - пишет Reuters, цитируя утреннее заявление таиландских Военно-морских сил.

Тем временем в публикации CNN сказано, что из семи провинций Таиланда, которые граничат с Камбоджей - сообщения о боевых действиях поступают из всех, кроме одной.

Далее СМИ указывает, что по словам пресс-секретаря контр-адмирала Параджа Ратанаджайпана, тайские силы направили официальные уведомления и провели «неоднократные переговоры с камбоджийскими властями на всех уровнях, чтобы обеспечить мирный вывод своих войск».

Однако камбоджийские силы отказались отступить и увеличили свое военное присутствие за счет специальных подразделений, снайперов, реактивных систем залпового огня, рытья траншей и неоднократного запуска беспилотников над позициями тайских военных, сообщил Ратанаджайпан.

В ответ на это ВМС Таиланда и органы национальной безопасности предпринимают военные действия для отражения атак сил Камбоджи, сообщил представитель. Он добавил, что применяемая сила «необходима и соразмерна» и направлена на предотвращение дальнейшей эскалации.

