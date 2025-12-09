Российскую пропагандистку уволили с работы после слов об аварии самолета

Российскую пропагандистку уволили с работы после слов об аварии самолета6
Борт летел из Москвы в Пхукет.
Редактора оперативного отдела пропагандистского телеканала «Москва 24» Евгению Оболашвили уволили после того, как в сети распространилось снятое ею в редакции видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, у самолета Red Wings, летевшего из Москвы в Пхукет, сразу после взлета загорелся двигатель, и пилоты подали сигнал бедствия и приземлились в Домодедово.
В коротком ролике она обсуждает с коллегами новость о пассажирском самолете, который подал сигнал бедствия, и спрашивает, какого развития истории они хотели бы.
«У нас здесь пассажирский самолет подал сигнал бедствия. Мы здесь с Кариной говорим, вот бы уже хоть что-то случилось, чтобы мы поработали, как надо. В оперативном режиме. Да, Илюх? Ты хочешь, чтобы прям фарш был? Смотрите на его довольное лицо».
После публикации ролика в собственном телеграм-канале он быстро распространился среди блогеров, в том числе и в большой аудитории.
Когда видео стало вирусным, журналистка удалила его и закрыла свой канал.
Телеканал оперативно сообщил о ее увольнении.