Арестованное имущество почетного консула, который хвалил Лукашенко, продают с молотка в Минске

Иностранец говорил, что «никто не украдет» его имущество в Беларуси.

В Минске с молотка продают арестованный автомобиль Маджида Аль-Каисси, который ранее был почетным консулом Беларуси в Ираке. Этот мужчина в 2020-м на гостелевидении расхваливал Александра Лукашенко. Объявление опубликовано на сайте «БелЮрОбеспечения».

Автомобиль Mercedes-Benz, модель Daimler 2015 года выпуска выставили на аукцион со стартовой ценой 61,3 тыс. рублей.

Из обременений лота — арест, запрет совершения регистрационных действий судебного исполнителя.

Его владельцем указан Аль-Каисси Маджид Джавад Абед. В прошлом году с молотка также продавали его долю в жилой недвижимости и автомобили. Как выяснило тогда «Зеркало», речь шла о почетном консуле Беларуси в Ираке Маджиде Аль-Каисси.

Что известно о Маджиде Аль-Каисси

Маджид Аль-Каисси — довольно публичная личность. Он нередко принимал участие в официальных встречах с представителями МИД Беларуси и других ведомств. Почетным консулом Беларуси в Ираке он стал в 2018 году. Консульский патент вручал на тот момент посол Беларуси в Турции и Ираке Андрей Савиных.

Нам не удалось найти информацию в открытых источниках, является ли Аль-Каисси сейчас почетным консулом нашей страны в Ираке. Последнее упоминание в связи с его участием в официальных визитах и мероприятиях датируется 2022 годом.

В 2021 году он комментировал ситуацию с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС после смерти гражданина Ирака.

В 2020 году, за несколько дней до выборов, на госТВ Маджид Аль-Каисси расхваливал Александра Лукашенко: «Я хочу такого президента у нас. Он защищает землю белорусскую, он защищает все народы, он защищает закон. Я знаю, что, когда я лягу спать, никто не украдет мой дом. Чего люди хотят большего?» Однако тогда на телеканале СТВ, где показывали сюжет, не упомянули, что это не просто рядовой гражданин Ирака, переехавший в Беларусь в 1999 году, а человек, имеющий статус почетного консула и развивающий в нашей стране бизнес.

В Беларуси у Маджида Аль-Каисси было несколько компаний. Среди них «Белир Групп», которая занимается оптовой торговлей лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами. Из состава совладельцев почетный консул вышел в декабре 2021 года, а его супруга Ольга Оскирко — в марте 2023 года, выяснило «Зеркало» по данным Единого госрегистра. До этого она была среди владельцев, а также руководила фирмой.

В октябре 2022 года супруги также вышли из числа совладельцев туроператора «Экстратур». Теперь он на 100% принадлежит компании белоруса Евгения Иванюка «БизнесПлюсПро», основанной в июне 2021-го.

