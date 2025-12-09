Дроны СБУ вывели из строя газовый терминал в порту Темрюк

Дроны СБУ вывели из строя газовый терминал в порту Темрюк2
Он горел трое суток.
Центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины с помощью беспилотников вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту «Темрюк» в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники СБУ.
Отмечается, что под ударом были мощности общества с ограниченной ответственностью «Мактрен-Нафта», которые пылали трое суток.
В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 куб. м из 30 имеющихся.
Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м.
«Мактрен-Нафта» осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.