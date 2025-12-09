закрыть
9 декабря 2025, вторник, 11:54
Дроны СБУ вывели из строя газовый терминал в порту Темрюк

2
  • 9.12.2025, 11:03
  • 1,076
Дроны СБУ вывели из строя газовый терминал в порту Темрюк

Он горел трое суток.

Центр спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины с помощью беспилотников вывел из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту «Темрюк» в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники СБУ.

Отмечается, что под ударом были мощности общества с ограниченной ответственностью «Мактрен-Нафта», которые пылали трое суток.

В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 куб. м из 30 имеющихся.

Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и сливо-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч кв. м.

«Мактрен-Нафта» осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

