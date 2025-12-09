закрыть
9 декабря 2025, вторник
В популярном чае обнаружили плесень

  • 9.12.2025, 11:09
  • 1,640
В популярном чае обнаружили плесень

Продукция произведена российской компанией.

Санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области выявила в продаже партию черного байхового чая Greenfield Barberry Garden в пакетиках, в которой содержание плесени превышало допустимые нормы. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным специалистов, продукция произведена российской компанией ООО «Орими». Саннадзор уже принял меры, чтобы предотвратить дальнейшую реализацию партии, не соответствующей требованиям безопасности.

Проверки продолжаются, а торговым организациям рекомендовано изъять указанную продукцию с полок до завершения экспертизы.

