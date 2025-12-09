Новогодний тренд в Threads: белорусы «сливают» номера карт и просят денег 2 9.12.2025, 11:22

1,382

Их предупреждают, что «можно ожидать звонков».

В соцсети уже набирает обороты новая история: белорусы массово публикуют номера своих банковских карт, при этом просят сбросить «хоть по копеечке» в качестве подарка на Новый год. «Точка» узнала у специалистов, чем опасен такой тренд.

История началась с предложения устроить «тайного Санту» перед новогодними праздниками. На момент публикации материала пост собрал сотни комментариев.

«Беларусь! Давайте запустим «тайного Санту» на исполнение мечт. <…> Пусть будут подарочки к Новому году хоть по копеечке каждому! Давайте делать мир счастливее! Я вот коплю на потолки в квартиру», — написала автор поста.

Она указала номер своего счета, предложив присоединиться к флешмобу и «кидать другим людям по денежке».

Многие беларусы оставляют не только банковские реквизиты, но и поясняют, на что пойдут деньги от «Санты»: подарок маме, новый потолок, корм котам, операцию собаке.

При этом одна пользовательница пожаловалась, что перевела деньги уже пятерым, но сама так ничего и не получила.

«Как же многие любят халяву, а в ответ не хотят ничего делать», — написала она.

Однако были и те, кто все же обратил внимание, что делиться банковскими реквизитами чревато.

Чем опасно такое добро?

По словам юриста Эльдара Сабурова, одного только номера банковской карты недостаточно, чтобы напрямую украсть деньги. Мошенникам нужны CVV/CVC и срок действия «пластика».

Но публиковать комбинации цифр все равно опасно: за такой информацией охотятся интернет-злоумышленники.

Портал попросил Национальный центр защиты персональных данных прокомментировать опасную игру в Threads:

«После размещения таких данных в интернете можно ожидать звонков от „службы безопасности банка“ либо „правоохранительных органов“. К сожалению, после таких звонков и манипуляций человека склоняют к переводу средств на так называемый безопасный счет, который фактически принадлежит мошенникам», — рассказали в организации.

Еще один риск — «ошибочные» переводы.

«Верните деньги!»

Злоумышленники все чаще специально отправляют небольшие суммы на случайные карты, а затем требуют вернуть деньги.

Цель — украсть ваши средства или использовать как дроппера — участника схемы по обналичиванию сворованного.

«Перевод посторонних средств на вашу карту с целью мошенничества не менее опасен, чем их хищение», — подчеркивает юрист Эльдар Сабуров.

Важно помнить: вы не знаете, кому отправляете деньги в сети. За реквизитами и трогательной просьбой может стоять кто угодно — от обычного человека до запрещенных организаций.

«Байт на комменты»

Любопытно, что спустя время автор поста написала, что запустила его только ради «байта на комменты» — то есть просто для продвижения своего профиля.

«Мне кинул один человек 2,8 рубля. Но тут не о деньгах речь. Речь о том, что так не работает, чтобы получить — надо что-то дать, и никак иначе.

Это работает во всех сферах, с отношениями, с работой, с жизнью в целом», — считает белoруска.

И очень удивлена тому, какое большое количество человек хотят «получить что-то на халяву».

