Токаеву придется все взвесить Алексей Копытько

9.12.2025, 11:24

2,414

Алексей Копытько

Казахстанский «нейтралитет» оказался мифом.

После серии провокаций России на объектах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в информационных лентах Украины обильно проявился Казахстан. Преимущественно из-за своей неказистой реакции на эти события.

Вместо призыва к устранению «первопричин» – т.е., к прекращению вооруженного нападения России на Украину – Астана начала изрекать что-то невнятное по поводу угроз украино-казахстанским отношениям.

После этого Казахстан воздержался в ООН при голосовании резолюции с требованием вернуть украденных Москвой украинских детей.

В отдельном таком голосовании нет ничего драматичного. Если бы не тема детей. И если бы не фон, где Казахстан выглядит как молчаливый пособник России.

Астане стоит обратить внимание, иначе быть беде.

Попробуем набросать общую карту боя.

1. В Украине нет иллюзий насчет текущего положения Казахстана. Страна официально является военным союзником России и участвует практически во всех (про)российских объединениях.

Нынешний глава государства – президент Касым-Жомарт Токаев – во многом обязан своей властью лично гражданину Путину. Т.е., политически Казахстан рассматривается как вполне лояльное Кремлю государство.

Однако. В Украине давно научились различать народ и временный политический режим (в данном контексте режим – это не ругательное слово, а просто обозначение политико-управленческой составляющей).

Скажем, белорусы – родственный народ (слово «братский» изгажено россиянами), а режим Лукашенко – временное, хоть и затянувшееся явление. Венгры – соседи и вполне дружественный народ, а режим Орбана – временное помутнение.

Также и с Казахстаном. Отношение к казахам в Украине – уважительное, позитивно-нейтральное. Я не нашел свежих замеров, но это можно принять как фундаментальное допущение. Причин такого отношения немало, не хочу слишком углубляться в детали.

А вот конкретный режим Токаева украинцы оценивают по действиям.

2. До инцидентов с КТК Казахстан на уровне общего ощущения воспринимался как близкое к России, но ищущее балансы государство. Власти Казахстана и связанные с ними публичные лица продвигали картинку «нейтралитета», вплоть до готовности принять переговоры о мире. Ввиду чего маркер «нейтральный» возникал как одна из первых ассоциаций.

После инцидентов с КТК восприятие властей Казахстана (не народа) в Украине – под вопросом.

В Киеве начали разбирать характер «нейтралитета» Астаны. Ибо существуют два основных подхода.

Первый – «исчезновение». Т.е., ни одна из сторон конфликта не может пользоваться бонусами, но и не чувствует рисков со стороны государства-нейтрала.

Второй подход – равноудаленность или паритетная поддержка. Когда противоборствующие стороны в равной степени могут опираться на нейтральную сторону.

3. Что Казахстан делает для Украины и что для России?

Формально: если военный союзник России занимает позицию «нейтралитета» – это шаг в сторону Украины. Однако этот же формальный подход гласит – так а РФ ни с кем не воюет!

На Россию никто не нападал. «По плану» Кремля идет «специальная военная операция». Механизмы ОДКБ остаются за скобками. Т.е., союзнический статус Казахстана не подвергается испытанию. Это иллюзия «шага в сторону Украины». Если Москва попросит Токаева о помощи – тогда оценим.

Второй момент, который часто отмечают (с точки зрения дипломатии и политеса – это правильно): Казахстан не признал оккупацию Крыма, ЛДНР и в целом дистанцируется от военной авантюры Кремля. Делая упор на устав ООН, принцип территориальной целостности и т.д.

Здесь ситуация еще более прозрачная. Астана не признала Крым российским не от большой любви к Украине. В Акорде прекрасно осознают: у Казахстана есть полнейшая аналогия в нескольких областях, где русское население доминирует либо составляет значительную часть.

Если вдруг власть РК сунется с какими-то «признаниями», то на следующем ходу, когда Россия реализует «крымско-донецкий» сценарий в самом Казахстане, никто в мире слова не скажет. Особенно Китай.

Плюс можно схлопотать санкции. Поэтому и этот компонент «нейтралитета» в пользу Украины весьма условный.

Если же глянуть через призму России, то, во-первых, Казахстан является одним из главных маршрутов обхода международных санкций в пользу Кремля. Что прямо помогает Москве вести захватническую войну.

Во-вторых, Казахстан сохраняет и укрепляет экономическое сотрудничество с РФ. Тот же КТК, как и другие совместные проекты, генерируют для российского бюджета сотни миллионов долларов, идущие на финансирование войны.

Т.е., если в сторону Украины «нейтралитет» политико-декларативный, то в сторону России – вполне себе материальный. Т.е., баланса как такового нет.

4. Надо отдать должное и сделать оговорку. Режим Токаева мог бы стараться для России больше. По ряду причин не старается (в т.ч. – опасаясь оказаться на одной скамье с международными преступниками).

Одна из этих причин – в Казахстане многие граждане оценивают нападение России на Украину как преступление, несправедливую захватническую войну.

В 2022 году был организован поток гуманитарной помощи из Казахстана Украине (львиная доля – это обычные люди, а также бизнес).

В Украине это видят и ценят (действительно ценят!), а власть Казахстана не может это полностью игнорировать.

Поэтому в Украине очень редко и мягко обращали внимание на темную сторону «нейтралитета» Астаны. В основном, на уровне общих фраз, не заостряли. Даже когда сообщений о помощи стало меньше, а о пособничестве в обходе санкций – больше.

С одной стороны, как я уже отметил, сыграло общее позитивно-нейтральное отношение к казахам и понимание их непростого положения (общая граница с РФ, поиск баланса в ЦА, с Азербайджаном и др.).

В сентябре 2025 г. после длительного перерыва в контактах на полях ГА ООН состоялась личная встреча президента Владимира Зеленского с лидером Казахстана Токаевым. Была надежда, что вектор отношений с нисходящего сменится на восходящий.

С другой стороны, из-за ощущения совпадения стратегических интересов.

5. В 2025 г. Казахстан планирует добыть порядка 96 млн тонн нефти, из которых порядка 70 млн тонн отправить на экспорт. Причем 80% – в Европу и Турцию.

Турция в прошлом году официально импортировала порядка 30 млн тонн нефти, в т.ч. 17 млн тонн – из России!

Россия суммарно экспортирует порядка 240-260 млн тонн нефти, из них порядка 100-115 млн тонн шло в ЕС. Теперь эта цифра снизилась на порядок, весь ЕС закупает меньше, чем Турция, которая радостно наживается на проблемах Москвы.

В Казахстане разные инвесторы готовятся нарастить добычу. В частности, только месторождение Тенгиз должно обеспечить порядка 40 млн тонн нефти в год. Чисто теоретически в будущем Казахстан может стать одним из краеугольных камней энергетической безопасности Европы. А Украина может стать партнером в этом процессе. И как покупатель, и как транзитер.

Но все упирается в возможности логистики и роль России.

6. Сейчас 80% нефти с территории Казахстана экспортируется через КТК. Еще порядка 15% идут через другие маршруты по территории России: по трубе через Самару и по морю через порт Махачкала. Только 5% нефтяного экспорта Астаны (в Китай и Узбекистан) условно не зависят от Москвы.

Инциденты вокруг КТК спровоцировали бурю эмоций в Казахстане. Граждане, журналисты и даже публичные лица, независимо от отношения к Украине, отметили: экономика РК во многом висит на одной – подконтрольной России – трубе, а логистическая уязвимость в целом близка к тотальной.

Заявления Минэнерго РК о срочной диверсификации и «альтернативных маршрутах» – это хорошая мина в незавидной ситуации. Но теперь вопрос альтернативной логистики еще больше актуализирован во внутренней повестке. И результаты здесь можно очень точно увидеть в цифрах.

Ибо действительно альтернативные маршруты – это через порт Актау танкерами и жд цистернами в Баку, к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). А также труба в Китай («Атасу – Алашанькоу»).

Но для существенного наращивания по БТД у Казахстана банально нет флота. Строить трубу через Каспий – это годы. Хотя на какой-то процент увеличить будет можно.

Что касается маршрута в Китай – через эту трубу идет в 8-10 раз больше российской нефти из Западной Сибири (Казахстан получает $15 за каждую тонну транзита), чем казахской. Российская нефть сейчас в полуподвешенном состоянии из-за санкций против «Роснефти». Все зависит от того, исключит ли Минфин США этот трубопровод из списка проблемных.

Плюс КТК обслуживал месторождения в западной части Казахстана, придется гнать нефть через весь Казахстан на восток, добавится логистическое плечо.

Сейчас будет совершена попытка перебросить 50 тыс. тонн (это примерно 0,1% от объемов потока через КТК) с месторождения Кашаган в Китай. Даже если экстраполировать эти цифры на год и допустить некий рост, удастся заместить 2-5% потока.

Предположим, какими-то сверхусилиями Астана сможет увеличить независимый от РФ экспорт до 10%. Это будет трудовой подвиг, но погоды это не сделает. Логистика останется «бутылочным горлышком».

Как следствие – причинные места любого руководителя Казахстана останутся зажаты московскими дверями.

Люфт появится, если США заблокируют российскую нефть в Китай, а Казахстан с помощью взаимозачетов сможет добавить к независимому экспорту еще 10-15%. Это уже что-то.

С газом (сопутствующим нефтяным и «обычным» природным) – еще более наглядная картина. Дефицит возможностей транспортировки и переработки существенно сдерживает добычу. Газ в Казахстане просто некуда девать, проще (и для технологических нужд) закачивать назад в пласты.

Т.е., потенциально и очень стратегически – Казахстан является мощным экспортером углеводородов, который может легко подстраховать выпадение РФ на европейском рынке. Это выгодно Украине. Но де-факто львиная доля экспорта на годы вперед зависит от доброй воли Москвы.

6. И вот здесь самое важное.

Публичные заявления Казахстана (с обвинениями Украины) подталкивают широкую аудиторию в Украине разобраться, а что же там на самом деле?

Словесная эскалация может привести (уже подталкивает) к смене акцента: казахи по-прежнему будут восприниматься как дружественные люди, а вот режим Токаева будет помечен как враждебный.

Что дальше?

Украинское государство не заинтересовано ссориться с Астаной. И это правильно.

Однако украинское общество вполне субъектно.

Не для всех очевидно (особенно – в России), но гражданам Украины не нужны какие-то особые команды от власти, чтобы заниматься ОСИНТом или публичными кампаниями. Достаточно небольшого организационного импульса, который могут потянуть даже ГО, и внятного объяснения «зачем», чтоб включилась массовость и вирусность.

Если/когда режим Астаны будет помечен как враждебный, негодование украинского общества обрушится на связанные с властями РК субъекты – активы, публичных лиц, схемы и т.д. Покой будет только сниться.

Учитывая, что влиятельные люди Казахстана не одно десятилетие обустраивали собственный комфорт в Европе и США, это может быть чувствительно. Также это может привести к санкциям (потому что завязок с Россией – хоть отбавляй).

Ранее злодеями из Казахстана занимались, скажем так, не в первую очередь. Но подвижки в ЕС уже начались…

Россияне явно подстрекают официальную Астану и пытаются формировать у граждан Казахстана антиукраинские настроения. Хотя все прозрачно – Украина с Казахстаном не конфликтует, пострадать могут только подконтрольные РФ объекты на территории России и по вине России.

Токаеву придется все взвесить.

Алексей Копытько, Facebook

