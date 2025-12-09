закрыть
9 декабря 2025, вторник, 11:55
В Минске снесут 14 старых домов возле метро

1
  • 9.12.2025, 11:42
В Минске снесут 14 старых домов возле метро

На их месте построят квартал.

В Минске недалеко от станции метро «Слуцкий гостинец» появится новый жилой квартал для очередников — для этого снесут 14 старых домов, сообщает «Минскстрой».

Новый квартал появится в границах улиц Пирогова и Любанской. «Минскстрой» уже начал работу по реализации имущественных прав граждан, чьи дома попадают под снос.

Для подготовки площадки к строительству отселяются 14 жилых домов 1950-х годов постройки, в основном это усадебные дома и три двухэтажных многоквартирных дома. На их месте будут построены новые дома серии ОКПМ Минского домостроительного комбината общей площадью 27,8 тыс. кв. м: одна многоэтажка на 13 этажей, вторая — на 16.

