Беларусь повысит цены на прокачку нефти
- 9.12.2025, 11:54
С 1 января.
С 1 января 2026 года вырастут тарифы на услуги по транспортировке нефтепродуктов по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» на территории Беларуси. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на Национальном правовом портале.
В прошлый раз цены повышали год назад. С 1 января 2025-го они прибавили около 5,3%.
Сейчас же тарифы повысят примерно на 5,7%.
Так, минимальный тариф на прокачку нефти по направлению Полоцк — Крулевщизна вырос с 13,06 до 13,81 рубля за тонну, максимальный — с 16,33 до 17,27 рубля.
По направлению Полоцк — Фаниполь минимальная цена транспортировки нефти составит 20,41 рубля, максимальная — 25,5 рубля. Ранее тарифы здесь были равны 19,3 и 24,11 рубля соответственно.