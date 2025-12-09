Стало известно, сколько бензина Лукашенко поставил в РФ в этом году 2 9.12.2025, 12:04

1,912

На фоне ударов Украины по НПЗ.

Поставки белорусского бензина в Россию в январе — ноябре 2025 года составили 224,4 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 136%.

Такие данные приводит РБК со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов, заметил Office Life.

Например, в ноябре 2025-го поставки белорусского бензина в Россию достигли максимального значения с начала года и составили 96 тыс. тонн. Это в два раза больше, чем в октябре и сентябре.

— Увеличение поставок связано со снижением выпуска моторного топлива на российских НПЗ, которые начали уходить «на плановые ремонты», — объясняют аналитики центра.

Напомним, в этом году Беларусь возобновила продажи бензина через Петербургскую биржу. Как отмечали российские аналитики, белорусский бензин не продавался на российских биржах с осени 2024 года.

С лета в России наблюдается падение производства и нехватка бензина в отдельных регионах. Снижение производства объяснили плановыми и внеплановыми ремонтами на НПЗ, которые в том числе связаны с атаками дронов. На этом фоне российская сторона стала рассматривать увеличение закупок топлива из Беларуси. Например, российский вице-премьер Александр Новак заявлял о возможности увеличить поставки из Беларуси до 300 тыс. тонн в месяц. Одним из вариантов рассматривалась давальческая переработка нефти в Беларуси.

В начале декабря глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой рассказал, что «давальческая нефть начала перерабатываться на наших двух НПЗ, нефтепродукты поступают в Россию».

— Что-то продается на экспортных рынках, что-то потребляется у нас, поэтому с учетом реализации этой схемы наши два завода с четвертого квартала выходят на устойчивую норму прибыли, — цитирует Крутого БелТА.

