Ученые создали клей, способный буксировать автомобиль

Он изготовлен из растительного масла.

Ученые превратили отработанное растительное масло в различные виды пластика с исключительной прочностью, а некоторые из них оказались достаточно прочными, чтобы буксировать автомобиль.

По словам ученых, переработка пищевых отходов в полезные полимеры является экологичным способом создания новых материалов. Исследование опубликовано в Journal of the American Chemical Society, пишет Live Science.

По словам химиков, пищевые отходы являются хорошим источником для производства пластика. Одним из таких отходов является отработанное растительное масло, объем которого составляет почти 14,7 млрд литров ежегодно. Большая часть этого масла просто выбрасывается. Но ученые нашли способ перерабатывать отработанное масло в полезные пластиковые материалы, обладающие высокой клейкостью и пригодные для вторичной переработки.

Растительное масло состоит из длинных цепей жирных кислот, связанных с молекулами глицерина. Химики расщепили молекулы масла, а затем преобразовали полученные продукты в более простые молекулы.

Различные способы комбинирования молекул спирта и эфира позволили ученым синтезировать ряд полиэфирных пластиков. Изучение свойств пластиков, включая их температуру плавления и кристалличность, показало, что эти полимеры аналогичны полиэтилену низкой плотности. Этот пластик используется для создания упаковки и пластиковых пакетов.

Полиэфиры также оказались липкими благодаря атомам кислорода в полимере, которые образуют прочные связи с различными материалами.

Ученые проверили прочность сцепления полимера, склеив две пластины из нержавеющей стали. Пластины оставались прочно склеенными даже при нагрузке до 123 кг. Буксировка автомобиля по небольшому склону с помощью склеенных стальных пластин также не вызвала никаких проблем. Это делает данные полимеры такими же прочными, как и известные самые прочные клеи.

Ученые говорят, что данный полимер можно использовать для создания прочного клея, который используется в упаковке, автомобильных деталях, медицинских приборах и электронике.

Химики использовали отработанное растительное масло для создания сверхпрочного клея, способного выдерживать нагрузку в более 100 кг.

