Трамп назвал журналистку ABC «невыносимой» 9.12.2025, 12:12

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США отреагировал на вопрос об ударе по лодке с наркотиками.

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку издания ABC News Рэйчел Скотт «невыносимой» после того, как она попросила прокомментировать удар военных по лодке с наркотиками, сообщает The Hill.

Скотт напомнила об атаке ВМС США на лодки в Карибском море 2 сентября. По данным The Washington Post, в тот день военные нанесли первый удар, а в течение нескольких минут командиры наблюдали за тем, как лодка горит, через прямую трансляцию с дрона, и ударили повторно.

Журналистка спросила Трампа, поручит ли он министру обороны Питу Хегсету обнародовать видео второго удара, поскольку ранее президент заявлял, что с этим «не будет никаких трудностей».

В ответ Трамп отказался от своих предыдущих слов и резко раскритиковал представительницу ABC, назвав ее «невыносимой».

«Позвольте сказать: вы - невыносимая, ужасная, просто ужасная репортерша. И с вами всегда одно и то же. Я уже говорил, что меня устраивает любое решение, которое примет Пит Хэгсет», - заявил Трамп.

Как отмечает The Hill, это уже не первый конфликт между Трампом и Скотт. В прошлом году журналистка спрашивала, почему темнокожие избиратели должны доверить ему еще один срок. Тогда Трамп назвал ABC «фейковой сетью».

