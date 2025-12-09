В России за взятки задержали третьего за полтора года замгубернатора Ивановской области 3 9.12.2025, 12:26

1,032

Александр Шаботинский

Коррупция стала нормой для российской власти.

Силовики из управления по экономической безопасности МВД задержали в Москве бывшего зампреда правительства Ивановской области и мэра Иваново Александра Шаботинского. Об этом 8 декабря сообщил телеграм-канал «1000 слов». Чиновника, который покинул пост главы областного центра на прошлой неделе, подозревают в махинациях при ремонте многоквартирных домов на полмиллиарда рублей (превышение должностных полномочий — п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), пишет «Коммерсант». Решается вопрос о мере пресечения. Это уже третий с лета 2024 года замглавы ивановской администрации (замгубернатора), задержанный силовиками.

Согласно версии следствия, Шаботинский с 2020 по 2024 год, являясь замруководителя администрации Ивановской области, за деньги оказывал покровительство коммерческим структурам, которые благодаря этому получали контракты на капремонт многоэтажек в регионе. В схеме участвовали назначавшиеся по инициативе фигуранта главы областного департамента ЖКХ, установили в прокуратуре. Речь может идти о занимавших этот пост Денисе Кочневе и Владиславе Мартьянове, которые и дали показания на бывшего шефа, сообщает издание «Слухи и факты». Всего по этой схеме было заключено более 30 контрактов на общую сумму свыше 500 млн рублей.

Против предполагаемых подельников 60-летнего Шаботинского возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Сейчас решается вопрос об аресте ключевого фигуранта.

Шаботинский является мастером спорта по рукопашному бою. Он родился в украинском Житомире, получил диплом Курганского высшего военно-политического авиационного училища. В 1998 году стал работать в ГИБДД Ивановской области. Позже получил мандат в региональном заксобрании и стал работать чиновником. 1 декабря 2025 года написал заявление об отставке с должности мэра Иваново, которое было одобрено депутатами облдумы.

По данным «Коммерсанта», в Москве Шаботинский пытался уладить проблемы с интересующимися им силовиками при помощи «решальщиков», но усилия оказались тщетными.

Внимание силовиков приковано к высшим ивановским чиновникам как минимум с лета 2024 года, когда были задержаны два других замгубернатора — Сергей Зобнин и Ирина Эрмиш. Обоих вместе с представителями коммерческой организации обвинили в превышении полномочий при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Суд установил, что Зобнин отдал контракты строительной компании, директором которой был брат его жены. В результате в ноябре 2025-го по иску Генпрокуратуры у Зобнина и связанных с ним лиц были изъяты незаконные доходы на сумму свыше 800 млн рублей.

