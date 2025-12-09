Еврокомиссия заявила, что заставит X Илона Маска выплатить штраф в €120 млн 9.12.2025, 12:34

1,548

Илон Маск

В ЕС привели свои аргументы.

Европейская комиссия заявила, что добьется выплаты от соцплатформы X после решения оштрафовать компанию на €120 млн за нарушение требований прозрачности в рамках закона ЕС о цифровых услугах (DSA), пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org)..

В пятницу Комиссия объявила, что X нарушила нормы прозрачности и использовала вводящие в заблуждение элементы дизайна. Это вызвало волну обвинений в цензуре со стороны американских политиков, самого Маска и его сторонников, некоторые из которых призвали компанию не платить штраф.

«X придется выплатить этот штраф. €120 млн должны быть уплачены. Мы обеспечим получение этих средств», — заявил представитель Еврокомиссии Томас Ренье на брифинге. Он отметил, что у компании остается возможность оспорить решение в суде ЕС.

Позже Ренье призвал к осторожности: «Мы только что приняли решение. Теперь X должна заплатить штраф и в течение 90 дать нам ответ».

Официальной реакции компании пока нет, однако аккаунт Global Government Affairs репостит заявления американских чиновников. Илон Маск в выходные пригрозил ответными мерами против ЕС и отдельных лиц, заявив, что штраф наложен и на него лично.

Еврокомиссия, несмотря на конфликт, продолжает использовать X как одну из 15 соцплатформ для коммуникации с гражданами. При этом платная реклама на X была прекращена еще в 2023 году.

Представители Комиссии подчеркнули, что даже резкие высказывания в адрес ЕС — «часть свободы слова», которую Союз защищает.

