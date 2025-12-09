«Возможно, последняя возможность продать по высокой цене»
- 9.12.2025, 12:40
Эксперты прогнозируют перемены на рынке недвижимости.
Цены на вторичное жилье в Минске начали снижаться. Вероятно, ситуация с прежним спросом на недвижимость в столице не повторится. Таким мнением поделилась эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своем телеграм-канале, заметило «Зеркало».
Цены на вторичное жилье в Минске пусть и немного, но начали снижаться, отмечает эксперт. А впереди два месяца, когда обычно спрос относительно низкий.
«На окончание «акции» на кредиты по новостройкам и возвращение покупателей на «вторичку» тоже рассчитывать не стоит», — отмечает эксперт. По ее мнению, займы на новое жилье все равно будут дешевле тех, кто на вторичное.
По мнению Натальи Литовской, «хапун» 2024 года в следующем не повторится.
«Декабрь — это, возможно, последняя возможность продать по высокой цене. После новогодних праздников рынок традиционно замирает, а также возможно добавятся и другие факторы», — таким мнением поделилась риелтор Илона Хворостова на своей странице в Instagram.