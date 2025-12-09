«Женщина остается без дохода»
- 9.12.2025, 13:00
- 1,182
Белорусы обсуждают одну из пенсионных ловушек.
Многодетная белоруска задалась вопросом в Threads, не рискует ли она в будущем, возможно, получать мизерную пенсию. Это связано с тем, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет в страховой стаж для начисления пенсии не засчитывается. В комментариях белоруски высказали свое мнение по этому вопросу, пишет «Зеркало».
«Я буду сказочно богатой пенсионеркой! 314 рублей! А за четвертого малого, наверное, еще и вычтут. А если вдруг пятого рожу, то и должна останусь.
Смешно мне вторые сутки.
Детей много, внуков будет, я думаю, тоже немало, а денег нет», — написала белоруска в Threads со ссылкой на объяснение Myfin.by об условиях начисления пенсий.
По закону в Беларуси время, проведенное родителем (как правило, это мать) в отпуске по уходу за ребенком, включается в общий стаж при назначении пенсии, но не в страховой стаж, который также сильно влияет на будущее. Это связано с тем, что в это время не платятся страховые взносы. При этом с 2025-го требуемый минимальный страховой стаж составляет 20 лет.
Вопрос о включении в страховой стаж декретного отпуска поднимался неоднократно (наряду со службой в армии). Напомним, в 2019 году чиновники приняли решение засчитывать службу в армии в этот стаж. Эту инициативу не поддерживали в Минтруда и Минфине, но лоббировали в Минобороны.
Для сравнения: в России с 2026 года, как ожидается, в законодательстве не будет ограничений, связанных с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет. Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума.
В то же время стоит отметить, что для некоторых многодетных женщин требования к страховому стажу ниже: при четырех детях нужно минимум десять лет, при пяти — пять лет.
Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную (женщинам — с 60 лет, а мужчинам — с 65). Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 245,55 рубля.
Автор поста уточнила, что училась в медуниверситете, шесть лет работала, а потом у нее были четыре декрета.
В комментариях под постом многие ее поддержали. Вот что писали:
«С одной стороны, вроде как логично: не было отчислений, с чего платить пенсию? Не могут два человека получать одинаковую пенсию, если одна 15 лет была в декрете, а вторая работала эти годы. Но! Они просят повышать рождаемость. Ок! Чтобы что? Потом на пенсии с протянутой рукой около магазина стоять? Как повышать рождаемость?»
«Поднимаем рождаемость! Нас ценят! Дети — наше будущее! А платить не надо, пусть дети и содержат!»
«Эти законы еще 10 раз поменяют, хорошо если вообще какую-то пенсию получим, а могут и возраст увеличить — не доживем. Детей вы рожали, чтобы они в первую очередь содержали государство своими налогами, а уж государство как-нибудь плюнет в вашу сторону копейкой. Несправедливо, согласна».
«Что самое интересное, такую же пенсию получит заключенный, который в тюрьме все это время просидел».
«Не волнуйтесь, вы успеете еще доработать необходимый трудовой стаж. Шесть лет трудового стажа у вас есть. Осталось 14 лет трудового стажа. Пока дети будут расти и учиться, будете работать, чтобы их поднять. Чтобы выйти на пенсию в 58 лет, нужно для женщины 20 лет трудового стажа, и будет полная пенсия».
«Очень противозачаточно, спасибо за пост. Есть над чем подумать, просто интересно, в какой момент нужно успеть и поднять рождаемость в стране, и стаж на пенсию наработать, да еще и так, чтобы время семье уделять, растить детей и себя не забывать лечить, кормить, одевать. Остается только перекреститься и надеяться, что что-то изменится, но, возможно, изменится только в худшую сторону».
«У моей свекрови похожая ситуация: 32 года ухаживает за инвалидом первой группы. Без шансов на пенсию».
«Я так и думала, что рожать невыгодно во всех смыслах».
«Я вообще не понимаю, как женщине справляться с этим всем… Сидела, работала, никого не трогала, оплачивала все отчисления, ок. Но как же, ты же женщина — рожай! Рожай побольше! Страну поднимать надо! Все вам условия… А какие? Пособие на ребенка (то есть на ребенка только), а женщине что делать? Х.. без соли доедать? Как оплачивать жилье, продукты и прочие нужды? Женщина остается без дохода, с повышенными расходами, без пенсии и еще должна бюджету за то, что участвует в демографии? Это абсурд».