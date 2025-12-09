«Женщина остается без дохода» 9.12.2025, 13:00

1,182

Белорусы обсуждают одну из пенсионных ловушек.

Многодетная белоруска задалась вопросом в Threads, не рискует ли она в будущем, возможно, получать мизерную пенсию. Это связано с тем, что отпуск по уходу за ребенком до трех лет в страховой стаж для начисления пенсии не засчитывается. В комментариях белоруски высказали свое мнение по этому вопросу, пишет «Зеркало».

«Я буду сказочно богатой пенсионеркой! 314 рублей! А за четвертого малого, наверное, еще и вычтут. А если вдруг пятого рожу, то и должна останусь.

Смешно мне вторые сутки.

Детей много, внуков будет, я думаю, тоже немало, а денег нет», — написала белоруска в Threads со ссылкой на объяснение Myfin.by об условиях начисления пенсий.

По закону в Беларуси время, проведенное родителем (как правило, это мать) в отпуске по уходу за ребенком, включается в общий стаж при назначении пенсии, но не в страховой стаж, который также сильно влияет на будущее. Это связано с тем, что в это время не платятся страховые взносы. При этом с 2025-го требуемый минимальный страховой стаж составляет 20 лет.

Вопрос о включении в страховой стаж декретного отпуска поднимался неоднократно (наряду со службой в армии). Напомним, в 2019 году чиновники приняли решение засчитывать службу в армии в этот стаж. Эту инициативу не поддерживали в Минтруда и Минфине, но лоббировали в Минобороны.

Для сравнения: в России с 2026 года, как ожидается, в законодательстве не будет ограничений, связанных с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до полутора лет. Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума.

В то же время стоит отметить, что для некоторых многодетных женщин требования к страховому стажу ниже: при четырех детях нужно минимум десять лет, при пяти — пять лет.

Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную (женщинам — с 60 лет, а мужчинам — с 65). Размер социальной пенсии — 50% от бюджета прожиточного минимума. Сейчас социальная пенсия составляет 245,55 рубля.

Автор поста уточнила, что училась в медуниверситете, шесть лет работала, а потом у нее были четыре декрета.

В комментариях под постом многие ее поддержали. Вот что писали:

«С одной стороны, вроде как логично: не было отчислений, с чего платить пенсию? Не могут два человека получать одинаковую пенсию, если одна 15 лет была в декрете, а вторая работала эти годы. Но! Они просят повышать рождаемость. Ок! Чтобы что? Потом на пенсии с протянутой рукой около магазина стоять? Как повышать рождаемость?»

«Поднимаем рождаемость! Нас ценят! Дети — наше будущее! А платить не надо, пусть дети и содержат!»

«Эти законы еще 10 раз поменяют, хорошо если вообще какую-то пенсию получим, а могут и возраст увеличить — не доживем. Детей вы рожали, чтобы они в первую очередь содержали государство своими налогами, а уж государство как-нибудь плюнет в вашу сторону копейкой. Несправедливо, согласна».

«Что самое интересное, такую же пенсию получит заключенный, который в тюрьме все это время просидел».

«Не волнуйтесь, вы успеете еще доработать необходимый трудовой стаж. Шесть лет трудового стажа у вас есть. Осталось 14 лет трудового стажа. Пока дети будут расти и учиться, будете работать, чтобы их поднять. Чтобы выйти на пенсию в 58 лет, нужно для женщины 20 лет трудового стажа, и будет полная пенсия».

«Очень противозачаточно, спасибо за пост. Есть над чем подумать, просто интересно, в какой момент нужно успеть и поднять рождаемость в стране, и стаж на пенсию наработать, да еще и так, чтобы время семье уделять, растить детей и себя не забывать лечить, кормить, одевать. Остается только перекреститься и надеяться, что что-то изменится, но, возможно, изменится только в худшую сторону».

«У моей свекрови похожая ситуация: 32 года ухаживает за инвалидом первой группы. Без шансов на пенсию».

«Я так и думала, что рожать невыгодно во всех смыслах».

«Я вообще не понимаю, как женщине справляться с этим всем… Сидела, работала, никого не трогала, оплачивала все отчисления, ок. Но как же, ты же женщина — рожай! Рожай побольше! Страну поднимать надо! Все вам условия… А какие? Пособие на ребенка (то есть на ребенка только), а женщине что делать? Х.. без соли доедать? Как оплачивать жилье, продукты и прочие нужды? Женщина остается без дохода, с повышенными расходами, без пенсии и еще должна бюджету за то, что участвует в демографии? Это абсурд».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com