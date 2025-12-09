Десятки российских шпионов отправились в Мексику и работают под «прикрытием» 9.12.2025, 13:03

Стало известно, чем они занимаются.

Три года назад ЦРУ подготовило список из более 20 российских шпионов, которые выдавали себя за дипломатов. Но мексиканское правительство в лице экс-президента страны Лопеса Обрадора отказалось высылать их из страны.

Об этом сообщает газета The New York Times. Его ближайшие советники неоднократно получали предупреждения от Вашингтона об увеличении российского шпионажа в Мексике, и об этой проблеме сообщали Обрадору лично.

Что известно

Под давлением США Мексика согласилась разрешить американским чиновникам пересматривать заявки россиян на дипломатические аккредитации, отклонив часть из них. Но несмотря на смену президента осенью прошлого года, российских шпионов, которые уже находятся в стране, так и не выслали, подтвердили шестеро нынешних и бывших чиновников.

«Шпионы проводят передачу информации, собранной в США, прямо среди туристов, серфингистов или отдыхающих, избегая американских систем слежения», – говорится в сообщении.

Россия давно использует Мексику как базу для шпионских операций, и поэтому Мехико еще во времена Холодной войны называли «Веной Латинской Америки». Но масштабы выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Посольство США в Мехико из-за этой угрозы создало должность специального «российского аналитика», а французское посольство «офицера по противодействию дезинформации». Непонятно, продолжает ли администрация Дональда Трампа добиваться высылки россиян, поскольку подход постоянно меняется.

«Если вы вербуете и координируете агентов, близость имеет значение — и это дает Мексика. В Мексике Россия может действовать с большей безнаказанностью – там на них гораздо меньше внимания, чем в США или Канаде», – сказал экс-руководитель операций ЦРУ в Латинской Америке Дуэйн Норман.

Посольство России в Мехико – одно из крупнейших в мире. Несмотря на то, что между странами налажены минимальные экономические и культурные связи, оно насчитывает 85 дипломатов. Тогда как, в посольстве Мексики в Москве – только 16 дипломатов. С 2022 года американцы много раз поднимали тему российских агентов перед мексиканским правительством, но, по словам одного чиновника, опасения США там отвергали как «паранойю».

