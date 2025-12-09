Пингвин на серфе оседлал волну в Африке 9.12.2025, 13:24

Видеохит.

У берегов Южной Африки легко можно встретить самых грозных хищников океана — больших белых акул. В последнее время гигантских хищников в этих краях стало значительно меньше — акулы покидают регион из-за нападений косаток, которые научились атаковать хищников, переворачивая их и обездвиживая, чтобы добраться к питательной печени.

Однако косатки и большие белые акулы — не единственные, кто обитает в этих водах. Здесь также можно встретить пингвинов. Одну морскую птицу недавно удалось запечатлеть на камеру.

На видео видно, как пингвин «одолжил» серфборд у местного серфера, чтобы немного отдохнуть. Морская птица уверенно держится на доске и даже более — пингвину буквально удалось оседлать несколько волн.

Отметим, что в Южной Африке обитает лишь один вид пингвинов — африканский пингвин (Spheniscus demersus). Представители этого вида гнездятся на побережье ЮАР и Намибии, включая популярные туристические места, такие как пляж Болдерс-Бич недалеко от Кейптауна, где живут тысячи этих птиц.

По словам ученых, африканские пингвины отличаются от антарктических сородичей меньшими размерами: в среднем их рост составляет до 70 сантиметров. Кроме того, антарктические пингвины отличаются характерным «ослиным» криком и узкой черной подковой на груди.

Увы, сегодня африканские пингвины находятся под угрозой исчезновения. Однако благодаря охране и экотуризму исследователям удается поддерживать популяцию морских птиц.

